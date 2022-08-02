В производство официально запущен ремейк «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом

Обладатель премии «Оскар» Джейк Джилленхол официально утвержден на ведущую роль в картине «Дом у дороги», который станет переосмыслением классического боевика 1989 года с Патриком Суэйзи и Келли Линч. Производством ремейка занимается стрим-сервис Amazon Prime Video.

Режиссером нового «Дома у дороги» выступит Даг Лайман («Идентификация Борна», «Грань будущего»). Сценарий написали Энтони Багароцци и Чарльз Мондри. В продюсерскую команду вошел Джоэл Силвер, принимавший участие в создании оригинального фильма.

«Дом у дороги» повествует о вышибале Джеймсе Далтоне (Суэйзи), которого нанимают навести порядок в беспокойном баре в Миссури. Далтон берется за дело, противостоя коррумпированному бизнесмену, который контролирует городок, где находится бар. В прокате фильм не снискал особого успеха, собрав $30 млн при бюджете в размере $15 млн. Впоследствии, однако, «Дом у дороги» прибрел культовый статус.

Согласно Amazon, в ремейке «Дома у дороги» Джилленхол сыграет бывшего бойца смешанных единоборств, который устраивается вышибалой в придорожный бар, где всегда происходят какие-то инциденты. Вскоре герой осознает, что в этом месте все является не тем, чем кажется.