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Киноафиша Новости Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»

Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»

31 августа 2022 14:01
Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»

Главную роль сыграл Райан Филипп.

Кинокомпания Saban Films презентовала дебютный трейлер остросюжетного триллера о скалолазах «Вершина страха», главные роли в котором сыграли Райан Филипп («Жестокие игры») и Фредди Торп («Судьба: Сага клуба Винкс»). В России фильм должен выйти 13 октября.

В центре повествования окажутся приятели-экстремалы, задавшиеся амбициозной целью — покорить один из наиболее опаснейших альпийских перевалов. Тот факт, что в этом месте погибло множество опытных искателей адреналина, их совершенно не останавливает. Напротив, это стимулирует главных героев предпринять попытку таки взобраться на вершину.

Персонажи не намерены отступать ни перед чем, однако в их планы вмешивается грозный снежный шторм, после чего горное приключение превращается в настоящую борьбу за выживание с ежеминутно угасающей надеждой. Выйти победителями из-под грубого натиска смертельной бури персонажи смогут только при одном условии — если они будут всячески полагаться друг на друга.

Вместе с Филиппом и Торпом в фильме снялись Ханна Нью, Матильда Варнье, Джанмарко Саурино, Мишель Бил, Нэнси Тейт, Джейк Дж. Меньяни, Лора Феррис и Тео Кристин. Поставил картину по собственному сценарию режиссер Джулиан Джилби («Похищенная», «Восхождение пехотинца»).

Фото: Saban Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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