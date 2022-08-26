Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «‎Прочь»‎ и другие новинки этой недели

На этой неделе до стримингов добрались целых две крупных кинопремьеры, отлично показавшие себя в прокате. Кроме этого, в каталогах сервисов драма о Майке Тайсоне , неклассическая история девушки в беде и Сильвестр Сталлоне в амплуа супергероя.

23 августа, Paramount +

Кому понравится: общемировая статистика говорит, что понравиться должно всем.

Фильм с Томом Крузом после оглушительного успеха в прокате наконец пожаловал на стриминги. Проект стал шестой самой кассовой картиной в американском прокате за всю его историю, обогнав даже «Мстителей: Войну бесконечности». Кто бы мог подумать, что фильм про летчиков-истребителей с простеньким сюжетом по схеме «тренировки — опасное задание» так громко заявит о себе. Но сошлось все: и участие «последней голливудской звезды», и трюки без каскадеров, и ностальгия, и напряженная зрелищная режиссура Джозефа Косински с монтажом, который точно лучше не ставить на паузу дома.

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Топ Ган: Мэверик

24 августа, FX

Кому понравится: тем, кто хотел бы увидеть «Теда Лассо» в реальной жизни.

Завязка одной из лучших комедий последних лет неожиданно воплотилась в жизнь в Великобритании, в небольшом городе Рексэм. Две голливудские звезды, Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни купили старейший футбольный клуб Уэльса и без какого бы то ни было опыта на этом поприще твердо решили поставить его на ноги. Фанаты команды встретили их с недоверием, но у этих двоих все-таки получилось разбить лед. По свежим следам событий как раз идет документальный сериал.

Добро пожаловать в Рексэм

Уже есть в Сети

Кому понравится: тем, кто считает, что лучше посмотреть картину сейчас, чем потом впопыхах, когда она все равно появится в списках лучших фильмов этого года.

Джордан Пил («Прочь», «Мы»), одна из главных фигур современного американского кино, удивляет новой работой про гигантское облако, способное отключать электроприборы и наводить шороху в окружающей фауне. Любимый актер Пила Дэниел Калуя играет владельца калифорнийского ранчо, который сталкивается с природной аномалией. Кроме него, в касте Кеке Палмер и Стивен Ян. Интересно, что режиссер в своем некомфортном триллере заходит на территорию вестерна, исконно американского жанра, где также пробует поговорить о расовом вопросе.

Нет

26 августа, Netflix

Кому понравится: тем, кому интересно, как бы выглядела «Эмили в Париже» в Нью-Йорке в окружении акул-юристов влиятельной фирмы.

Дженнифер Уолтерс из «Женщины-Халка» не единственная талантливая юристка на стримингах в этом месяце. Героиню нового сериала Netflix зовут Ингрид, и она работает 24/7, чтобы получить место партнера в юридической фирме. Девушка уже близка к цели, но неожиданно к ней в офис устраивается бывший возлюбленный. Не в силах выкинуть его из головы, Ингрид начинает пересматривать взгляды на баланс между работой и личной жизнью. Шоу снято по бестселлеру американки азиатского происхождения Хелен Ван, которая описала в книге свой опыт покорения карьерной лестницы. В главной роли — Арден Чо из сериала «Оборотень».

Путь к партнерству

25 августа, Hulu

Кому понравится: тем, кому по душе вдохновляющие спорт-драмы про поиск себя.

Авторы биографического мини-сериала о Майке Тайсоне обещают рассказать о том, каким на самом деле был знаменитый боксер. Они предлагают взглянуть на сложную личность, которой неизбежно приходилось сомневаться в себе. Сам Тайсон, кстати, сериал категорически не принял. Разгневал его излишне откровенный тон авторов или оскорбила неправда, не столько важно, если помнить, что это все-таки художественный вымысел. Режиссером выступил Крейг Гиллеспи, известный спортивным байопиком «Тоня против всех». Роли исполнили Треванте Роудс из «Лунного света», красотка Лора Хэрриер из сериала «Голливуд» и Харви Кейтель.

Майк

Забавные рисунки

26 августа, Roku

Кому понравится: тем, кого вдохновляют истории о мечтателях и не пугают чудаковатые персонажи.

Дебют молодого режиссера Оуэна Клайна рассказывает про подростка, который хочет рисовать забавные комиксы. Ради своей мечты он решает бросить школу и уходит из семьи. Встречая нелюдимого карикатуриста, чьи работы он когда-то боготворил, парень просит дать ему несколько уроков. Скромная комедия о взрослении и любви к своему призванию, которую режиссер вел на экраны шесть лет, спродюсирована братьями Сэфди, поддержана главной студией инди-кино А24 и показана в параллельной программе Каннского кинофестиваля.

Забавные рисунки

26 августа, Prime Video

Кому понравится: фанатам Сильвестра Сталлоне и тем, кто ищет экшен 13+ на вечер для всей семьи.

Сильвестр Сталлоне в костюме супергероя. Раскидывает парней направо и налево актер не в первый раз, но зато здесь ему наконец перестают мешать законы физики. В новом фильме он играет Самаритянина, героя, который давно залег на дно, но решил вернуться, когда преступность в его городе разошлась не на шутку. Его несколько докучливым, но симпатичным партнером выступает персонаж Джейвона Уолтона из «Эйфории». Когда-то предназначенный для кинотеатрального проката боевик теперь выходит на стриминге.

Самаритянин

Наблюдающий

26 августа, Shudder

Кому понравится: тем, кто любит новые хорроры, особенно с феминистским посылом.

Джулия с мужем переезжают из Нью-Йорка в Бухарест. Оказавшись без друзей в незнакомом городе, беззащитная девушка к тому же начинает подозревать, что у нее появился сталкер. Но окружающих убедить в этом оказывается не так просто. Картина пропитана параноидальным настроением и дает выигрышную возможность для актрисы Майки Монро показать себя в главной роли. Полнометражный дебют молодой режиссерки Хлои Окуно был показан на кинофестивале «Сандэнс».

Наблюдающий

25 августа, Hulu

Кому понравится: тем, кто без ума от «Рика и Морти»‎

Анимационный сериал от одного из создателей «Рика и Морти» — комедия про маму и дочку, в чьей жизни неожиданно появляется отец. Только вот отец — всамделишный Сатана. Несмотря на долгое отсутствие, он готов самыми необычными для окружающих людей способами вмешиваться в дела чада, переживающего все сложности подросткового возраста. Оригинальная озвучка может похвастаться таким милым фактом: Сатану озвучил Денни ДеВито, а его демоненка — Люси ДеВито, дочка актера. Голос крутой маме подарила Обри Плаза.