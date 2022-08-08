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Киноафиша Новости Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти»

8 августа 2022 12:16
Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon сделали предложение режиссеру, а потом пропали.

Предстоящий многосерийный эпик «Властелин колец: Кольца власти» мог получить поддержку со стороны Питера Джексона, снявшего трилогии «Властелин колец» и «Хоббит», но в силу обстоятельств этого так и не случилось. В рамках недавнего подкаста The Hollywood Reporter оскароносный режиссер рассказал, что в свое время представители Amazon обращались к нему с предложением стать творческим консультантом «Колец власти»:

«Они спросили меня, хочу ли я с Фрэн Уолш [супруга постановщика и соавтор трилогии] участвовать в сериале, а я пояснил, что не могу ответить на данный вопрос без сценария. Они сказали, что как только получат сценарии первой пары эпизодов, то сразу перешлют их мне. Тексты я так и не получил и больше со мной не связывались, но это нормально. У меня нет претензий».

На запрос The Hollywood Reporter прокомментировать ситуацию представители Amazon ответили, что им пришлось отказаться от услуг Джексона из-за контрактных обязательств перед правообладателями:

«Во время заключения договора по получению прав мы обязались отделить сериал от фильмов, но мы с огромным уважением относимся к Питеру Джексону и фильмам «Властелин колец». Мы также очень рады, что он с нетерпением ждет возможности посмотреть «Кольца власти».

Джексон не в обиде на Amazon. Он будет рад оценить шоу как рядовой зритель:

«Я не из тех людей, которые желают кому-то зла, ведь снимать кино – сложное дело. Если кто-то выпускает качественный фильм или телешоу, это повод для похвалы. Так что я буду искренне рад посмотреть сериал как обычный зритель».

Возвращение в Средиземье состоится уже 2 сентября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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