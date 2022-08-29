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Киноафиша Новости Крис Пратт договаривается о съемках во втором сезоне сериала «Список смертников»

Крис Пратт договаривается о съемках во втором сезоне сериала «Список смертников»

29 августа 2022 11:53
Крис Пратт договаривается о съемках во втором сезоне сериала «Список смертников»

У звезды есть определенные условия.

Несмотря на прохладный прием со стороны критиков, многосерийный экшен-триллер «Список смертников» оказался востребован среди зрителей, став хитом стрим-сервиса Amazon Prime Video. В этой связи стример уже всерьез размышляет о продлении. Более того, по данным инсайдеров, исполнитель главной роли и продюсер проекта Крис Пратт в данный момент ведет переговоры на предмет второго сезона, поэтому, скорее всего, сериал Дэвида ДиДжилио будет продолжен.

Работа над первым сезоном очень вымотала Пратта из-за большой нагрузки — актер контролировал многие производственные процессы и практически все время пребывал на съемочной площадке. В следующий раз ему бы хотелось уменьшить нагрузку, что в целом более чем выполнимо. В недавнем интервью Daily Mail автор книжного цикла о морпехе Джеймсе Ризе Джек Карр отметил, что потенциальный второй сезон будет состоять из восьми часовых эпизодов, а в основу сюжета ляжет следующий роман о персонаже под названием «Верующий в правду» (True Believer).

«Крис хочет продолжения, как и Amazon, однако не факт, что все получится. В планах восемь серий, основанных на второй книге «Верующий в правду», но посмотрим, как все обернется в итоге. В прошлый раз мы чуть не прикончили Криса! Он нес все шоу на своих плечах, но ни разу не пожаловался. Просто он фигурировал практически в каждой сцене. Это была серьезная работа. Для следующего раза я проработаю материал, чтобы немного разгрузить его», — поведал Карр.

В «Списке смертников» речь идет о морском пехотинце, чей отряд погибает на выполнении секретного задания. Вернувшись домой, протагонист узнает, что за всем стоят высшие эшелоны власти, поэтому герой решает самостоятельно распутать заговор и отомстить виновным.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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