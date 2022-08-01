Уилл Смит опубликовал эмоциональное видео с извинениями перед Крисом Роком

Прошлая церемония «Оскар» была омрачена скандалом, в эпицентре которого оказался Уилл Смит. Актер в прямом эфире дал пощечину Крису Року, который в тот вечер выступал одним из ведущих церемонии. Выйдя на сцену, Рок развлекал публику, отпустив пару шуток о короткой стрижке Джады Пинкетт Смит, которая страдает от облысения. В ответ на остроты Рока Смит сначала ударил коллегу, а затем несколько раз в грубой форме потребовал больше не упоминать имени своей жены. Этот инцидент испортил публичный образ Смита и поставил под вопрос его дальнейшую карьеру в Голливуде. На днях Смит записал откровенное видео, в котором он покаялся в содеянном.

Отвечая на вопрос, почему он не извинился перед Роком в тот же вечер, принимая «Оскар» за лучшую мужскую роль, Смит сказал:

«Это все туманно. Я связался с Крисом. В ответном сообщении он сказал мне, что пока он не готов об этом поговорить. Когда он будет готов, он даст мне знать».

Смит в который раз заявил, что сожалеет о своем поведении, называя свой поступок «неприемлемым».

«Ничто во мне не считает, что в тот момент вести себя таким образом было правильным. Ничто во мне не считает, что оптимальным выходом из ситуации было выразить неуважение и причинить оскорбление», – говорит Смит в видео, время от времени тяжело вздыхая и, как кажется, сдерживая слезы.

Также Смит подчеркнул, что Джада вовсе не побуждала его выйти на сцену и ударить Рока:

«Это было мое личное решение, восходящее к собственным переживаниям и моей истории отношений с Крисом. Джада не имеет к этому никакого отношения. Прости меня, дорогая. Я также хочу извиниться перед своими детьми и семьей за то, что навлек на них эту бурю».

В концовке ролика Смит уверяет, что он извлек урок из произошедшего и впредь намерен нести в мир только любовь, свет и радость.