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Киноафиша Новости Бойд Холбрук обещает, что «Индиана Джонс 5» потрясет зрителей

Бойд Холбрук обещает, что «Индиана Джонс 5» потрясет зрителей

12 августа 2022 13:36
Бойд Холбрук обещает, что «Индиана Джонс 5» потрясет зрителей

Актер посмотрел примерно 30 минут нового фильма.

В интервью Men’s Health Бойд Холбрук признался, что посмотрел часть готового монтажа фильма «Индиана Джонс 5», в котором он сыграл одну из ключевых ролей. В частности, он похвалил режиссера Джеймса Мэнголда.

«Я могу уверить вас, что это будет круто. Мне довелось посмотреть около получаса фильма, когда я был в Лос-Анджелесе и увиделся с Джимом. Просто посмотрите на его предыдущие фильмы, включая «Ford против Ferrari». Это будет быстро, это будет круто, и в этом будет много души. Во всех его фильмах есть эмоциональная составляющая, но мы сохранили огромный размах «Индианы Джонса», – сказал Холбрук.

Бойд Холбрук обещает, что «Индиана Джонс 5» потрясет зрителей

Первый фильм о приключениях Индианы Джонса вышел в 1981 году. За ним последовали два сиквела, вышедшие в 80-е. К работе над четвертым фильмом приступили только в нулевые. В 2008 году вышел «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Большую роль в нем сыграл Шайя ЛаБаф, который, по слухам, должен был сменить Харрисона Форда в качестве главной звезды франшизы. Фильм был принят плохо, и этого не произошло.

Все четыре фильма снял Стивен Спилберг. Пятая часть приключений Джонса должна была выйти еще в 2019 году, но прошла через ряд изменений после неудачи в прошлый раз. К моменту начала съемок Спилберг освободил режиссерское кресло, которое и занял Мэнголд. Кажется, франшиза в хороших руках. Пока в сети доступны только фото со съемок, но вскоре должен выйти первый трейлер.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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