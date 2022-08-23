«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона»
Подавляющее большинство зрителей остались довольны премьерным эпизодом, но без негатива не обошлось.
В прошедшее воскресенье на сервисе HBO Max вышла первая серия приквела «Игры престолов». Фанаты вселенной были разочарованы последним сезоном оригинального шоу, поэтому с большой осторожностью приступили к просмотру. К счастью, их ожидания были превышены. Вот что пишут о премьере в Сети:
Я буквально в слезах. «Дом дракона» был так хорош. Это напомнило мне не только о том, как сильно я люблю Дейенерис и историю «Игры престолов», но и о том, как сильно мы нуждались в НАСТОЯЩЕМ телевидении.
Пока ярче всех в новом сериале выделился Мэтт Смит, играющий Деймона Таргариена.
Мне просто нравится, какой он мелкий засранец. Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена просто великолепен!
Деймон Таргариен, будучи полным ублюдком, стал всеобщим любимым персонажем.
Деймон Таргариен гуляет по борделям и, оказывается, имеет жену? Да, «Игра престолов» вернулась, детка!
Зрителям также понравились сцены, в которых герой Смита общается со своей племянницей:
Послушайте, я знаю, что они родственники, но это не моя вина, что у Рейниры и Деймона уже есть химия. Я не могу сделать химию не химией.
Некоторые же отметили и минусы премьеры:
Не хватает колких закулисных интриг, что присутствовали в первой «Игре престолов». Нет вот этих игр Мизинца, подколок Ланнистеров, замечаний евнуха.
Начало показалось скучным, тоже разочаровалась в дракончиках Рейниры.
Какие-то они неестественные. Как будто эротическая пародия. Эмилия Кларк идеально походила на Таргариена. А эти все как из солярия. Неужели нет актеров с бледной кожей? Или грим им сделать? Ну или в фотошопах отредактировать.
Второй эпизод выйдет в России 29 августа. Всего в сезоне будет 10 серий. Посмотреть «Дом дракона» можно на сервисе «Amediateka».