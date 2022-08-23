«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона»

В прошедшее воскресенье на сервисе HBO Max вышла первая серия приквела «Игры престолов». Фанаты вселенной были разочарованы последним сезоном оригинального шоу, поэтому с большой осторожностью приступили к просмотру. К счастью, их ожидания были превышены. Вот что пишут о премьере в Сети:

Я буквально в слезах. «Дом дракона» был так хорош. Это напомнило мне не только о том, как сильно я люблю Дейенерис и историю «Игры престолов», но и о том, как сильно мы нуждались в НАСТОЯЩЕМ телевидении.

Пока ярче всех в новом сериале выделился Мэтт Смит, играющий Деймона Таргариена.

Мне просто нравится, какой он мелкий засранец. Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена просто великолепен!

Деймон Таргариен, будучи полным ублюдком, стал всеобщим любимым персонажем.

Деймон Таргариен гуляет по борделям и, оказывается, имеет жену? Да, «Игра престолов» вернулась, детка!

Мэтт Смит в образе Деймона Таргариена

Зрителям также понравились сцены, в которых герой Смита общается со своей племянницей:

Послушайте, я знаю, что они родственники, но это не моя вина, что у Рейниры и Деймона уже есть химия. Я не могу сделать химию не химией.

Рейнира и Деймон

Некоторые же отметили и минусы премьеры:

Не хватает колких закулисных интриг, что присутствовали в первой «Игре престолов». Нет вот этих игр Мизинца, подколок Ланнистеров, замечаний евнуха.

Начало показалось скучным, тоже разочаровалась в дракончиках Рейниры.

Какие-то они неестественные. Как будто эротическая пародия. Эмилия Кларк идеально походила на Таргариена. А эти все как из солярия. Неужели нет актеров с бледной кожей? Или грим им сделать? Ну или в фотошопах отредактировать.

Кадр из «Дома дракона»

Второй эпизод выйдет в России 29 августа. Всего в сезоне будет 10 серий. Посмотреть «Дом дракона» можно на сервисе «Amediateka».