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Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»

17 августа 2022 16:53
Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»

Фильм получил дату премьеры на сервисе Peacock.

В сети появились первые официальные кадры из необычной романтической комедии «Знакомство с милашкой» (Meet Cute) с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном в главных ролях. Вместе с этим выяснилось, что картина выйдет на стриминговом сервисе Peacock — премьера состоится 21 сентября.

«Знакомство с милашкой» позиционируют как изобретательную деконструкцию ромкома как жанра. В центре сюжета окажется молодая женщина по имени Шейла (Куоко), использующая машину времени, чтобы вновь пережить первое свидание со своим возлюбленным Гэри (Дэвидсон), где он влюбляется в нее с первого взгляда. Но вскоре, когда парень перестает соответствовать идеалам героини, она манипулятивным способом решает превратить его в мужчину своей мечты, отправляясь вглубь его прошлого.

Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»
Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»

За режиссуру отвечает Александр Леманн, снявший документальную комедию «Комики на грани здравого смысла», драмеди «Паддлтон» и мелодраму с Сарой Полсон «Кафе «Голубая сойка». Оригинальный сценарий написала Нога Пнуэли. Вместе со звездами «Теории большого взрыва» и «Короля Стейтен-Айленда» в ленте снялись Дебора С. Крэйг, Кирк Келли, Сьерра Фиск, Уэсли Холлоуэй, Рок Коли и Бен Броди.

Этим летом Куоко можно было увидеть ь в комедийном боевике Sony и Netflix «Человек из Торонто», а у Дэвидсона в начале августа вышел «возвышенный» слэшер A24 «Тела, тела, тела».

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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