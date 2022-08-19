Билл Найи стремится к полноте бытия в трейлере новой версии «Жить»

Киностудия Sony Pictures Classics представила первый официальный тизер атмосферной драмы «Жить» с Биллом Найи в главной роли. Фильм является британским ремейком одноименной картины Акиры Куросавы 1952 года.

Действие развернется 1953 году в Лондоне, который еще не до конца оправился от печальных событий Второй мировой войны. Главный герой — малозаметный винтик городской бюрократической машины, которая активно пытается восстановиться. После того как одинокий госслужащий узнает о смертельном диагнозе, он решает не терять времени впустую, оставляя позади скучные будни с кипами документов. Он делает все, чтобы насыщенно и с пользой провести остаток отведенных ему дней.

Поставил ленту режиссер Оливер Херманус («Моффи», «Опасность красоты»), сценарий написал Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня», «На исходе дня»). В остальной актерский состав вошли Том Берк, Эдриан Роулинз, Хьюберт Бертон, Оливер Крис, Майкл Кокрейн, Эйми Лу Вуд, Зои Бойл, Лия Уильямс и Алекс Шарп.

Мировая премьера «Жить» прошла с большим успехом зимой в рамках международного кинофестиваля «Сандэнс». На Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 96%. В дальнейшем картина будет показана на Венецианском кинофестивале. Кинотеатральный прокат стартует 23 декабря.