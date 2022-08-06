5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений
Сегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.
Нормальные люди
Салли Руни, написавшую роман «Нормальные люди», называют одним из главных авторов поколения миллениалов. Герои сериала, во многом верного духу книги, уязвимы, трогательны и растеряны. Тихая связь, которую Коннел и Марианна начинают в старших классах, впоследствии окажется для них далеко не только интимной и сыграет важную роль в их взрослении. Герои будут сходиться и расходиться, но их трепетное отношение друг к другу останется буквально единственной константой в мире, который они ощущают как ненадежный и способный изменить их самих.
Сериал, кроме того, заслужил внимание зрителей благодаря чувственным сценам, где удалось показать секс, не стесняясь обыкновенных подробностей. Эти сцены были поставлены с помощью специального координатора. Новый подход к съемкам позволил актерам чувствовать себя более уверенно, ведь все движения были оговорены и подчинялись тщательной хореографии. Логичное решение для сериала, где, несмотря на частую близость в постели, именно дистанция между героями создает напряжение в драматургии.
Сцены из супружеской жизни
Сериал шведского классика Ингмар Бергман переиначил на современный лад режиссер Хагай Леви. В отличие от оригинала, у Леви именно жена принимает решение уйти. В ремейке она понимает, что ровный семейный быт и скучный муж действуют на нее удушающе и ей срочно нужен глоток воздуха в виде захватывающей интрижки. Динамика отношений героев меняется: они открывают и в себе, и друг в друге новые стороны. Здесь идут в ход и сеансы психотерапии, и долгие мучительные разговоры, и вспышки страсти, и что только не. Самое интересное в сериале — наблюдать за игрой главных актеров. В роли мужа — плюшевый Оскар Айзек, в роли супруги — женственная Джессика Честейн. Химия между ними полностью завладевает сериалом и делает его порой даже слишком мелодраматичным в результате недостатка жесткой режиссерской руки. Возможно, поэтому Леви посчитал правильным предварить каждую серию сценами за кадром, где оба его актера перевоплощаются в персонажей по команде «Мотор!». В конце концов, истинное шоу здесь — в игре Айзека и Честейн.
Меломанка
Роб владеет магазином виниловых пластинок и знает наизусть, кажется, все альбомы известных музыкантов. После болезненного расставания с парнем она решает выяснить, что же вечно идет не так, и начинает вспоминать свои предыдущие отношения. У каждого из финалов ее любовных историй свои причины, но тот самый последний разрыв, запустивший цепочку искренних рассказов, в результате позволяет увидеть героиню в другом свете.
Проект Вероники Уэст — сериальная адаптация романа Ника Хорнби. За десять лет до нее, в 2000-м, Стивен Фрирз уже экранизировал книгу, только для большого экрана. В фильме «Фанатик» свой топ-5 романов составлял герой в исполнении Джон Кьюсака. В новой же версии освежающе солирует Зои Кравиц. И надо сказать, дочери Ленни Кравица роль крутой девушки, козыряющей познаниями в популярной музыке, пришлась как влитая.
Тригонометрия
В центре драмеди Джемма и Киран — пара, которая решает взять квартирантку, чтобы облегчить плату за аренду жилья в Лондоне. В результате каждый из них двоих понемногу влюбляется в соседку, которая тоже неожиданно для себя открывает новое влечение. Сталкиваясь с непривычным чувством, герои понемногу выясняют, как им быть в ситуации добровольного любовного треугольника. Премьера скромного британского драмеди прошла на Лондонском кинофестивале, а потом оно также было показано и на Берлинале, прежде чем приземлиться на HBO Max. Несмотря на то что широким зрителем «Тригонометрия» осталась почти не замечена, все-таки она промелькнула в топах сериальных проектов за 2020 год. Критики хвалили чувственные моменты, сценарий с акцентом на откровенной коммуникации героев, которая в очередной раз напомнила, что хорошие отношения — это непростая работа.
Проще простого
Антология длиною в три сезона была встречена с большим теплом как критиками, так и зрителями. Комедийный сериал Netflix делает попытку остроумно рассказать об отношениях, влиянии на них современных технологий и популярной культурной повестки. Герои здесь сталкиваются с разными дилеммами: одна пара решает разнообразить интимную жизнь, другая подыскивает девушку для тройного рандеву, кто-то уже в зрелом возрасте пытается отыскать любимого человека в череде дурацких свиданий.
Каст богат на знакомые лица: звезда «Пираты Карибского моря» Орландо Блум, актер из «Новенькой» Джейк Джонсон, Зази Битц из «Атланты», комик Хэннибал Бёресс, модель Эмили Ратаковски, актер Дэйв Франко. «Проще простого» на сегодняшний день — самый удачный проект Джо Сванберга, известного также по комедии «Собутыльники». Он сам написал и срежиссировал все двадцать пять коротких эпизодов шоу.