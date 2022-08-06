5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений

Сегодняшний мир усложняет ответ на вопрос о том, как правильно строить романтические отношения. Все выучили слово «токсичность», но современные пары по-прежнему сталкиваются с самыми разными противоречиями и проблемами. Режиссеры же пытаются отразить это на экране.

Салли Руни, написавшую роман «Нормальные люди», называют одним из главных авторов поколения миллениалов. Герои сериала, во многом верного духу книги, уязвимы, трогательны и растеряны. Тихая связь, которую Коннел и Марианна начинают в старших классах, впоследствии окажется для них далеко не только интимной и сыграет важную роль в их взрослении. Герои будут сходиться и расходиться, но их трепетное отношение друг к другу останется буквально единственной константой в мире, который они ощущают как ненадежный и способный изменить их самих.

Сериал, кроме того, заслужил внимание зрителей благодаря чувственным сценам, где удалось показать секс, не стесняясь обыкновенных подробностей. Эти сцены были поставлены с помощью специального координатора. Новый подход к съемкам позволил актерам чувствовать себя более уверенно, ведь все движения были оговорены и подчинялись тщательной хореографии. Логичное решение для сериала, где, несмотря на частую близость в постели, именно дистанция между героями создает напряжение в драматургии.

Нормальные люди

Сериал шведского классика Ингмар Бергман переиначил на современный лад режиссер Хагай Леви. В отличие от оригинала, у Леви именно жена принимает решение уйти. В ремейке она понимает, что ровный семейный быт и скучный муж действуют на нее удушающе и ей срочно нужен глоток воздуха в виде захватывающей интрижки. Динамика отношений героев меняется: они открывают и в себе, и друг в друге новые стороны. Здесь идут в ход и сеансы психотерапии, и долгие мучительные разговоры, и вспышки страсти, и что только не. Самое интересное в сериале — наблюдать за игрой главных актеров. В роли мужа — плюшевый Оскар Айзек, в роли супруги — женственная Джессика Честейн. Химия между ними полностью завладевает сериалом и делает его порой даже слишком мелодраматичным в результате недостатка жесткой режиссерской руки. Возможно, поэтому Леви посчитал правильным предварить каждую серию сценами за кадром, где оба его актера перевоплощаются в персонажей по команде «Мотор!». В конце концов, истинное шоу здесь — в игре Айзека и Честейн.

Сцены из супружеской жизни

Роб владеет магазином виниловых пластинок и знает наизусть, кажется, все альбомы известных музыкантов. После болезненного расставания с парнем она решает выяснить, что же вечно идет не так, и начинает вспоминать свои предыдущие отношения. У каждого из финалов ее любовных историй свои причины, но тот самый последний разрыв, запустивший цепочку искренних рассказов, в результате позволяет увидеть героиню в другом свете.

Проект Вероники Уэст — сериальная адаптация романа Ника Хорнби. За десять лет до нее, в 2000-м, Стивен Фрирз уже экранизировал книгу, только для большого экрана. В фильме «Фанатик» свой топ-5 романов составлял герой в исполнении Джон Кьюсака. В новой же версии освежающе солирует Зои Кравиц. И надо сказать, дочери Ленни Кравица роль крутой девушки, козыряющей познаниями в популярной музыке, пришлась как влитая.

Меломанка

Тригонометрия

В центре драмеди Джемма и Киран — пара, которая решает взять квартирантку, чтобы облегчить плату за аренду жилья в Лондоне. В результате каждый из них двоих понемногу влюбляется в соседку, которая тоже неожиданно для себя открывает новое влечение. Сталкиваясь с непривычным чувством, герои понемногу выясняют, как им быть в ситуации добровольного любовного треугольника. Премьера скромного британского драмеди прошла на Лондонском кинофестивале, а потом оно также было показано и на Берлинале, прежде чем приземлиться на HBO Max. Несмотря на то что широким зрителем «Тригонометрия» осталась почти не замечена, все-таки она промелькнула в топах сериальных проектов за 2020 год. Критики хвалили чувственные моменты, сценарий с акцентом на откровенной коммуникации героев, которая в очередной раз напомнила, что хорошие отношения — это непростая работа.

Тригонометрия

Антология длиною в три сезона была встречена с большим теплом как критиками, так и зрителями. Комедийный сериал Netflix делает попытку остроумно рассказать об отношениях, влиянии на них современных технологий и популярной культурной повестки. Герои здесь сталкиваются с разными дилеммами: одна пара решает разнообразить интимную жизнь, другая подыскивает девушку для тройного рандеву, кто-то уже в зрелом возрасте пытается отыскать любимого человека в череде дурацких свиданий.

Каст богат на знакомые лица: звезда «Пираты Карибского моря» Орландо Блум, актер из «Новенькой» Джейк Джонсон, Зази Битц из «Атланты», комик Хэннибал Бёресс, модель Эмили Ратаковски, актер Дэйв Франко. «Проще простого» на сегодняшний день — самый удачный проект Джо Сванберга, известного также по комедии «Собутыльники». Он сам написал и срежиссировал все двадцать пять коротких эпизодов шоу.