Для Аннабелль Уоллис роль Грейс Шелби в «Острых козырьках» была личным вызовом

Грейс Берджесс/Шелби, искусно сыгранная Аннабелль Уоллис, является одной из ключевых фигур в сюжете сериала «Острые козырьки». В свежем интервью The Glass Magazine Уоллис рассказала, что приняла эту роль как личный вызов, который позволил бы ей увидеть, справится ли она со столь серьезным проектом. Актриса призналась, что высокое качество сериала само по себе дало ей пространство, необходимое для того, чтобы расцвести в такой напряженной среде.

«Когда я получила предложение сыграть в «Острых козырьках», я поняла, что это просто невероятный сценарий, и если я стану частью этого, это действительно может изменить для меня правила игры — не только в смысле карьеры, но и в личном плане. Я смогла показать себя в свете, отражающем мои способности. До этого у меня не было возможности проявить себя, потому что этого не было в сценариях или же моим персонажам не хватало экранного времени и масштаба. Когда кто-то вроде Стивена Найта пишет для вас сценарий, это просто невероятно», — рассказала Уоллис.

Уважение Уоллис к своему коллеге по «Острым козырькам» Киллиану Мерфи также способствовало осознанию того, что ее ждет настоящий вызов.

«Честно говоря, — вспоминает она, — когда я услышала, что Киллиан будет в сериале, все, что я могла подумать, это: «Я умру, чтобы работать с ним». Он поднимает планку так невероятно высоко, что вы либо тонете, либо плывете. Если вы потерпите неудачу в этот момент, вы выбываете».

Сериал «Острые козырьки» выходил на канале ВВС и сервисе Netflix. Он стартовал в 2013 и закончился в этом году после шести сезонов. В планах у создателей выпуск продолжения в формате полнометражного фильма.