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Киноафиша Новости Роман Маякин: 5 лучших ролей в карьере актера

Роман Маякин: 5 лучших ролей в карьере актера

22 августа 2022 17:34
Роман Маякин: 5 лучших ролей в карьере актера

Сейчас исполнителя можно увидеть в сериале «Порт».

В этом месяце в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовал многосерийный криминальный детектив «Порт», главную роль в котором сыграл Роман Маякин. В связи с этим вспоминаем другие яркие образы исполнителя.

Мини-сериал «Сергий против нечисти» (2022)

Многосерийное городское фэнтези о священнике Сергее (Маякин), ставшем охотником за нечистой силой. В ходе своих приключений он знакомится с оперативницей Екатериной (Лукерья Ильяшенко), после чего открывает ей мир мистики. Дальше пара начинает вместе бороться с разнообразными фольклорными сущностями.

Сериал «Триггер» (2018-…)

Многосерийная драма о психотерапевте Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), являющимся убежденным сторонником шоковой терапии. Главный герой всячески провоцирует своих больных, оскорбляет и выводит их из зоны комфорта. Его практика успешно процветает, но однажды один из пациентов протагониста совершает суицид. Маякин воплотил в этом сериале образ Дениса, друга Артема.

Сериал «257 причин, чтобы жить» (2020)

В центре сюжета — Евгения (Полина Максимова), победившая тяжелую болезнь. Одолев недуг, героиня осознает, что здоровой она на самом деле никому по-настоящему не нужна, из-за чего у нее начинается депрессия. В старых вещах она находит дневник, в который, будучи больной, она записала 256 причин, чтобы жить. Воодушевившись, женщина решает записать 257-ю — найти любовь. Маякин воплотил начальника Жени, Игоря Сергеевича.

Сериал «Спасская» (2020)

Двухсезонный сериал о принципиальном следователе уголовного розыска из Сочи Анне Спасской (Карина Андоленко), которая никогда не выслуживается перед начальством, а просто отлично делает свою работу. Роману в данном сериале выпала особая честь — он исполнил роль супруга Анны, Олега.

Сериал «Два» (2021-…)

Комедия из скетчей о двух незадачливых друзьях-сантехниках, мечтающих о богатстве. В попытке сорвать куш, главные герои ввязываются в крайне сомнительную криминальную авантюру, и на этом строится весь юмор. Роман сыграл далеко не главную, но достаточно яркую роль, воплотив бандита Мамона.

Фото: Кадр из сериала «Спасская»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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