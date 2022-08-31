Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три тысячи лет желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

31 августа 2022 15:51
Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Также картина Скотта Купера получила официальную дату премьеры на Netflix.

Потоковый сервис Netflix представил атмосферный кадр из мрачного готического триллера с Кристианом Бэйлом «Всевидящее око», на котором актер запечатлен в образе опытного детектива. Вместе этим прояснилась и официальная дата премьера ленты — чтобы новый фильм Скотта Купера имел шансы в номинациях на кинонаграды, 23 декабря стример организует фильму небольшое кинотеатральное окно, тогда как цифровой релиз состоится 6 января 2023 года.

Действие свежей картины от режиссера «Недругов», «Черной мессы» и «Сумасшедшего сердца» развернется в 1830 году. Главный персонаж — матерый сыщик (Бэйл), приехавший расследовать зверские убийства в престижной Военной академии США в Вест-Пойнте. Помогать протагонисту будет молодой кадет и будущий поэт Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг).

Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Помимо упомянутых, в актерский ансамбль вошли Джиллиан Андерсон, Люси Бойнтон, Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Тоби Джонс, Чарли Тахэн, Саймон Макберни, Хэдли Робинсон и Роберт Дювалл. В основу постановки лег одноименный роман Луиса Байарда. Купер лично занимался адаптацией. Кинематографист связан с материалом уже более десяти лет и всегда хотел привлечь к главной роли Бэйла. Осуществить это помог Netflix, выделивший необходимый бюджет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Читать далее 30 августа 2022
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Читать далее 30 августа 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Читать далее 29 августа 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 Читать далее 29 августа 2022
Related video