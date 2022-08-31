Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Потоковый сервис Netflix представил атмосферный кадр из мрачного готического триллера с Кристианом Бэйлом «Всевидящее око», на котором актер запечатлен в образе опытного детектива. Вместе этим прояснилась и официальная дата премьера ленты — чтобы новый фильм Скотта Купера имел шансы в номинациях на кинонаграды, 23 декабря стример организует фильму небольшое кинотеатральное окно, тогда как цифровой релиз состоится 6 января 2023 года.

Действие свежей картины от режиссера «Недругов», «Черной мессы» и «Сумасшедшего сердца» развернется в 1830 году. Главный персонаж — матерый сыщик (Бэйл), приехавший расследовать зверские убийства в престижной Военной академии США в Вест-Пойнте. Помогать протагонисту будет молодой кадет и будущий поэт Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг).

Помимо упомянутых, в актерский ансамбль вошли Джиллиан Андерсон, Люси Бойнтон, Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Тоби Джонс, Чарли Тахэн, Саймон Макберни, Хэдли Робинсон и Роберт Дювалл. В основу постановки лег одноименный роман Луиса Байарда. Купер лично занимался адаптацией. Кинематографист связан с материалом уже более десяти лет и всегда хотел привлечь к главной роли Бэйла. Осуществить это помог Netflix, выделивший необходимый бюджет.