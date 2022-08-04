Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великий «Юнайтед»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдет сиквел «Джокера»

Стало известно, когда выйдет сиквел «Джокера»

4 августа 2022 10:03
Стало известно, когда выйдет сиквел «Джокера»

Также оглашены сроки начала съемок.

Студия Warner Bros. огласила официальную дату премьеры продолжения «Джокера». Согласно Variety, релиз сиквела с подзаголовком «Безумие на двоих» состоится в кинотеатрах Северной Америки 4 октября 2024 года — спустя ровно пять лет после выхода исходной ленты Тодда Филлипса.

В данный момент исполнитель главной роли Хоакин Феникс и Леди Гага, которой прочат партию Харли Квинн, находятся на стадиях оформлений контрактов. Если за оригинал, принесший Фениксу премию «Оскар», ему заплатили всего $4,5 млн, то за новую ленту он получит уже не менее $20 млн. Бюджет тогда составил скромные по жанровым меркам $62,5 млн; приблизительную стоимость сиквела пока умалчивают, но он точно будет дороже.

О сюжете пока очень мало информации, однако инсайдеры утверждают, что внушительная часть повествования развернется в мрачных стенах психиатрической лечебницы Аркхем. Во время создания оригинального фильма 2019 гола Филлипс и сценарист Скотт Сильвер вдохновлялись «Таксистом» и «Королем комедии» Мартина Скорсезе, но в работе над второй частью они обращаются прежде всего к голливудским мюзиклам.

Также выяснились приблизительные сроки начала съемок. Предполагается, что производство «Джокера 2» стартует уже в декабре этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Читать далее 29 июля 2022
Ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Читать далее 3 августа 2022
7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? 7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? Читать далее 4 августа 2022
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия 5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия Читать далее 1 августа 2022
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой 7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой Читать далее 31 июля 2022
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Читать далее 1 августа 2022
Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели Читать далее 3 августа 2022
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Читать далее 4 августа 2022
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно 7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно Читать далее 2 августа 2022
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить 7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Читать далее 30 июля 2022
Related video