Стало известно, когда выйдет сиквел «Джокера»

Студия Warner Bros. огласила официальную дату премьеры продолжения «Джокера». Согласно Variety, релиз сиквела с подзаголовком «Безумие на двоих» состоится в кинотеатрах Северной Америки 4 октября 2024 года — спустя ровно пять лет после выхода исходной ленты Тодда Филлипса.

В данный момент исполнитель главной роли Хоакин Феникс и Леди Гага, которой прочат партию Харли Квинн, находятся на стадиях оформлений контрактов. Если за оригинал, принесший Фениксу премию «Оскар», ему заплатили всего $4,5 млн, то за новую ленту он получит уже не менее $20 млн. Бюджет тогда составил скромные по жанровым меркам $62,5 млн; приблизительную стоимость сиквела пока умалчивают, но он точно будет дороже.

О сюжете пока очень мало информации, однако инсайдеры утверждают, что внушительная часть повествования развернется в мрачных стенах психиатрической лечебницы Аркхем. Во время создания оригинального фильма 2019 гола Филлипс и сценарист Скотт Сильвер вдохновлялись «Таксистом» и «Королем комедии» Мартина Скорсезе, но в работе над второй частью они обращаются прежде всего к голливудским мюзиклам.

Также выяснились приблизительные сроки начала съемок. Предполагается, что производство «Джокера 2» стартует уже в декабре этого года.