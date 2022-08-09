Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Семейный фильм «Артек. Большое путешествие» получит продолжение

Семейный фильм «Артек. Большое путешествие» получит продолжение

9 августа 2022 15:39
Семейный фильм «Артек. Большое путешествие» получит продолжение

Сиквел получил подзаголовок «1812».

Вышедшая минувшей весной отечественная семейная комедия «Артек. Большое путешествие» получит продолжение. Сиквел выйдет под названием «Артек. Большое путешествие: 1812».

В собравшем 322 миллиона рублей оригинальном фильме от режиссерского дуэта в лице Карена Захарова («Реставратор») и Армена Ананикяна («Одной левой») речь идет о нескольких школьниках, загадавших у волшебного дерева в лагере «Артек» необдуманное желание перенестись в прошлое на несколько десятилетий. Попав из настоящего времени в 1988 год, центральные персонажи встречают юные версии своих родителей и пытаются найти путь обратно, попутно обводя вокруг пальца подозрительного замдиректора детского центра в исполнении Михаила Галустяна и переживая незабываемое приключение всей жизни.

Подробности второй части пока не уточняются, но, судя по выбранному подзаголовку, на этот раз детей может ожидать более далекий временной скачок — на две сотни лет назад. Постановкой займутся все те же Захаров и Ананикян, а над сценарием вместе с последним работали Сергей Юдаков, Евгений Вихарев и Игорь Торотько. Производство курирует кинокомпания Fresh Film.

Предположительные сроки релиза — конец 2023-го или начало 2024 года.

Фото: Fresh Film
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений 5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Читать далее 6 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут» Читать далее 10 августа 2022
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное? Читать далее 9 августа 2022
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах Читать далее 10 августа 2022
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца Читать далее 10 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик Читать далее 9 августа 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Related video