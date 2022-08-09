Семейный фильм «Артек. Большое путешествие» получит продолжение

Вышедшая минувшей весной отечественная семейная комедия «Артек. Большое путешествие» получит продолжение. Сиквел выйдет под названием «Артек. Большое путешествие: 1812».

В собравшем 322 миллиона рублей оригинальном фильме от режиссерского дуэта в лице Карена Захарова («Реставратор») и Армена Ананикяна («Одной левой») речь идет о нескольких школьниках, загадавших у волшебного дерева в лагере «Артек» необдуманное желание перенестись в прошлое на несколько десятилетий. Попав из настоящего времени в 1988 год, центральные персонажи встречают юные версии своих родителей и пытаются найти путь обратно, попутно обводя вокруг пальца подозрительного замдиректора детского центра в исполнении Михаила Галустяна и переживая незабываемое приключение всей жизни.

Подробности второй части пока не уточняются, но, судя по выбранному подзаголовку, на этот раз детей может ожидать более далекий временной скачок — на две сотни лет назад. Постановкой займутся все те же Захаров и Ананикян, а над сценарием вместе с последним работали Сергей Юдаков, Евгений Вихарев и Игорь Торотько. Производство курирует кинокомпания Fresh Film.

Предположительные сроки релиза — конец 2023-го или начало 2024 года.