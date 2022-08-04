Вышел трейлер российского триллера «Кто там?» со звездным актерским составом

На официальном YouTube-канале компании «Централ Партнершип» появился дебютный трейлер напряженного российского психологического триллера «Кто там?», состоящего из пяти остросюжетных новелл, обыгрывающих набор самых популярных человеческих страхов и фобий.

В центре сюжета леденящего кровь киноальманаха окажутся пилот самолета, миллиардер, полицейский-стажер, молодая мама и ее дочка. Всем им предстоит оказаться перед пугающим лицом некой угрозы и попытаться преодолеть терзающие их страхи. Все персонажи задаются вопросом: стоит ли открывать дверь, когда в нее стучится кто-то чужой?

Создатели фильма ставят себе за цель погрузить зрителей в ситуации, которые легко могут произойти в реальной жизни, что должно добавить острых ощущений при просмотре.

Постановкой сегментов, снятых в однокадровом формате, занимались режиссеры Владимир Маслов, Виталий Дудка и Михаил Морсков («Волшебник»).

Главные роли сыграли Владимир Машков («Экипаж»), Александра Бортич («Топи»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор») и Марьяна Спивак («Нелюбовь»). В актерский состав также вошли Александр Самойленко, София Петрова, Александр Обласов, Яна Сексте, Николай Ковбас, Пелагея Невзорова, Надежда Иванова, Владислав Миллер, Борис Цай, Бесо Гатаев, Наталья Тетенова и многие другие.

В отечественный прокат «Кто там?» выйдет 15 сентября.