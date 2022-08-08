Энди Серкис выступит шоураннером сериала о мадам Тюссо

Энди Серкис продолжает пробовать себя в новых амплуа. Согласно Variety, звезда трилогии «Властелин колец» и режиссер «Венома 2» намерен выступить в качестве шоураннера и постановщика многосерийной драмы «Мадам», в которой расскажут о жизни знаменитой Марии Тюссо.

Проект характеризуют как историю становления основательницы Музея восковых фигур, начавшей строить свою новаторскую бизнес-империю в Париже XVIII века, то есть в крайне непростой период эпохи Просвещения и Французской революции. Отдельной будет освещен момент переезда Тюссо в Великобританию.

Сопроводительная цитата Серкиса:

«Это не прямолинейная историческая драма, а уморительная, безумная, беспощадная, анархическая, панковская притча, вылезшая прямиком из изощренного и странного ума дочери палача! Мари четко знала одну вещь: если рассказываешь историю своей жизни, сделай ее по-настоящему интересной, даже если она будет выдумкой. Главное – исключить скучные моменты».

Серкис также выступит продюсером шоу на базе своей производственной компании Imaginarium Productions. Время начала съемок пока неизвестны. В ближайших творческих планах кинематографиста значится анимационный фильм Netflix по мотивам культового романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор».