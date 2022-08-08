Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дитя тьмы: Первая жертва" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Энди Серкис выступит шоураннером сериала о мадам Тюссо

Энди Серкис выступит шоураннером сериала о мадам Тюссо

8 августа 2022 17:01
Энди Серкис выступит шоураннером сериала о мадам Тюссо

Зрителей ожидает нечто безумное и неординарное.

Энди Серкис продолжает пробовать себя в новых амплуа. Согласно Variety, звезда трилогии «Властелин колец» и режиссер «Венома 2» намерен выступить в качестве шоураннера и постановщика многосерийной драмы «Мадам», в которой расскажут о жизни знаменитой Марии Тюссо.

Проект характеризуют как историю становления основательницы Музея восковых фигур, начавшей строить свою новаторскую бизнес-империю в Париже XVIII века, то есть в крайне непростой период эпохи Просвещения и Французской революции. Отдельной будет освещен момент переезда Тюссо в Великобританию.

Сопроводительная цитата Серкиса:

«Это не прямолинейная историческая драма, а уморительная, безумная, беспощадная, анархическая, панковская притча, вылезшая прямиком из изощренного и странного ума дочери палача! Мари четко знала одну вещь: если рассказываешь историю своей жизни, сделай ее по-настоящему интересной, даже если она будет выдумкой. Главное – исключить скучные моменты».

Серкис также выступит продюсером шоу на базе своей производственной компании Imaginarium Productions. Время начала съемок пока неизвестны. В ближайших творческих планах кинематографиста значится анимационный фильм Netflix по мотивам культового романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен Читать далее 9 августа 2022
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях Читать далее 5 августа 2022
Тест: а ты готов к новой фазе Marvel? Тест: а ты готов к новой фазе Marvel? Читать далее 5 августа 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Тест: ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Читать далее 3 августа 2022
7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? 7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? Читать далее 4 августа 2022
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений 5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений Читать далее 6 августа 2022
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера» Читать далее 8 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме Читать далее 7 августа 2022
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Читать далее 4 августа 2022
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне Читать далее 8 августа 2022
Related video