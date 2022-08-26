Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»?

В прошлое воскресенье, 28 сентября, на сервисе HBO Max состоялась премьера приквела «Игры престолов» под названием «Дом Дракона». После не самого удачного последнего сезона оригинального сериала фанаты с осторожностью отнеслись к новому проекту, но в итоге опасения не оправдались.

Как же быть тем, кто не смотрел «Игру престолов» и не читал книги Джорджа Мартина? К счастью для них, действие «Дома Дракона» происходит примерно за 200 лет до начала оригинального шоу, так что можно не бояться что-то упустить. Главные герои «Игры престолов» к этому моменту еще даже не родились. Между флагманским сериалом и спин-оффом существует преемственность, выраженная в общности тем, конфликтов и вселенной, но все же «Дом Дракона» представляет собой автономную сагу.

Неудивительно, что «Дом Дракона» хочет быть самостоятельным продуктом. Восьмой сезон оригинального шоу разочаровал фанатов и критиков. Нельзя сказать, что он был особенно плох, но по уровню явно уступил предшественника. После негативного ажиотажа в связи с финалом «Игры престолов» канал НВО на некоторое время перестал упоминать о франшизе. Позже состоялся анонс сериала-приквела, за который взялась другая творческая команда.

Поскольку Мартин до сих пор не дописал литературный финал «Игры престолов», шоураннерам оригинального сериала пришлось придумывать концовку самостоятельно, что сыграло с ними злую шутку. По этой причине возвращение к ранним книгам серии — логичный шаг.

Дебютная серия «Дома Дракона» воодушевила публику. Большинство зрителей и критиков остались в восторге. В России посмотреть сериал можно на сервисе «Амедиатека». Вторая серия появится там уже в понедельник.