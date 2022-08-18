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Киноафиша Новости Зак Эфрон нелегально переправляет выпивку во Вьетнам в трейлере военной драмы «За пивом!»

Зак Эфрон нелегально переправляет выпивку во Вьетнам в трейлере военной драмы «За пивом!»

18 августа 2022 10:00
Зак Эфрон нелегально переправляет выпивку во Вьетнам в трейлере военной драмы «За пивом!»

В новом фильме от режиссера «Зеленой книги» также отметились Рассел Кроу и Билл Мюррей.

Стрим-сервис Apple TV+ и студия Skydance презентовали дебютный трейлер многообещающей военной драмы Питера Фаррелли «За пивом!», в которой самоотверженный персонаж Зака Эфрона решается на совершенно необычную, но очень благородную миссию по переправе спиртного.

Вдохновленная реальной историей картина от режиссера «Зеленой книги» отправит зрителей в насыщенный на события 1967 год, где молодой парень из Нью-Йорка Джон Донахью (Эфрон) загорается безумной идеей — покинуть мирный мегаполис ради опасного Вьетнама, чтобы поддержать пребывающих на полях сражений старых творящей и пропустить с ними по банке холодного пива. Но вместо веселеного и беззаботного альтруистического приключения главный герой знакомится со всеми ужасами войны. Позднее Донахью совместно с Джоанной Моллой описал свой уникальный опыт в мемуарах, ставших бестселлером The New York Times.

Фаррелли адаптировал материал вместе с соавтором «Зеленой книги» Брайаном Хэйесом Карри и Питом Джонсом, с которым он сотрудничал в рамках «Безбрачной недели». В остальной актерский состав вошли Рассел Кроу, Билл Мюррей, Кайл Аллен, Джейк Пикинг, Уилл Ропп, Арчи Рено, Джо Адлер, Мэтт Кук и Руби Эшборн Серкис.

Мировая премьера ленты состоится в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто, а в прокат фильм выйдет 30 сентября.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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