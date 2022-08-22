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Киноафиша Новости HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»

HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»

22 августа 2022 11:25
HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»

В сборном ролике показали план на телесезон 2022-2023.

Потоковый сервис HBO Max презентовал сборный ролик новинок телесезона 2022-2023, в котором продемонстрировали первые отрывки из предстоящей экранизации видеоигры «Один из нас» (The Last of Us). Коротенький тизер начинается сразу после освещения всех релизов и в нем бегло показывают атмосферный постапокалипсис, а также персонажей Педро Паскаля (Джоэл), Беллы Рэмси (Элли) и Ника Оффермана (Фрэнк). Предполагается, что релиз горячо ожидаемого сериала состоится в начале следующего года.

В числе прочего в видео включены впечатляющие кадры из финального сезона «Темных начал», стартовавшего буквально вчера «Дома Дракона», а также из сериалов «Любовь и смерть» с Элизабет Олсен и Джесси Племонсом в главных ролях, «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном, «Кумир» с Лили-Роуз Депп и продолжения сатирической антологии «Белый лотос».

Кроме того, в промо упомянуты новые сезоны «Полиции Токио», «Наследников», «Индустрии», «Пенниуорта», «Воина», «Рокового патруля», «Титанов», «Перри Мейсона», «Авеню 5», «Праведных Джемстоунов», «Барри», «Позолоченного века», «Сплетницы», «И просто так», «Хитростей», а также спортивной драмы «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» и пиратской комедии «Наш флаг означает Смерть».

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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