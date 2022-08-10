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Киноафиша Новости Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»

Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»

10 августа 2022 12:22
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»

В многосерийный сиквел «Парня-каратиста» возвращается еще один ветеран франшизы.

Потоковый сервис Netflix презентовал внушительную подборку официальных кадров из пятого сезона бойцовской драмы «Кобра Кай». Особенно примечательно то, что среди основных персонажей на представленных изображениях фигурирует Шон Кэнан, сыгравший злодея Майка Барнса в «Парне-каратисте 3». Детали его возвращения пока умалчиваются, но ясно одно — создатели продолжают точечно задействовать ностальгические нотки.

Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»

В продолжении многосерийного сиквела культовой спортивной франшизы главным героям предстоит иметь дело с усиливающимся диктатом Терри Сильвера (Томас Йен Гриффит), возвысившимся после турнира всей Долины. Пока Джон Криз (Мартин Коув) пребывает в местах не столь отдаленных, суровый сенсей готовит расширение империи «Кобры Кай», планируя превратить свое додзё во франшизу, распространив ядовитую философию на весь Лос-Анджелес. В это непростое для всех время Даниэлу ЛаРуссо (Ральф Маччио) и Джонни Лоуренсу (Уильям Забка) снова придется действовать заодно — только объединившись опытные тренеры смогут дать отпор старому врагу и не позволить ему ожесточать неокрепшие головы молодежи.

Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»

В основной актерский состав сериала Джона Харвитца, Джоша Хилда и Хейдена Шлоссберга также входят Холо Маридуэньо, Пейтон Лист, Мэри Мэтилин Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Ванесса Рубио, Кортни Хенггелер, Уна О'Брайэн, Гриффин Сантопьетро и Даллас Дюпри Янг.

Премьера новых эпизодов состоится на Netflix 9 сентября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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