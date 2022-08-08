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Киноафиша Новости Кровавая охота на демонов начинается: вышел трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

Кровавая охота на демонов начинается: вышел трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

8 августа 2022 19:43
Кровавая охота на демонов начинается: вышел трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»

Также прояснились сроки премьеры.

Студия MAPPA поделился полноценным трейлером горячо ожидаемой телеэкранизации кровавой манги Тацуки Фудзимото «Человек-бензопила», в котором огласили приблизительные сроки выхода. Чрезвычайно жестокий аниме-сериал начнут транслировать уже осенью, а именно — в октябре этого года.

В центре сюжета окажется обыкновенный молодой человек по имени Дэндзи, который вынужден убивать жутких демонов, чтобы расплатиться с якудза за крупный долг своего покойного отца. Во время одной из таких стычек главный герой погибает, однако к жизни персонажа возвращает его напарник — пес-демон Почита, одаряющий парня сверхъестественными силами, позволяющими ему превращать свою голову и конечности в острые бензопилы.

В дополнение к описанному выше в ролике рассекретили и основной состав озвучки — голоса центральным действующим лицами подарили Кикуносукэ Тоя (Дэндзи), Томори Кусуноки (Макима), Аи Файруз (Пауэр) и Сёго Саката (Аки Хаякава). Главным постановщиком выступает Рю Накаяма («Магическая битва», «Судьба: Великий приказ. Вавилония»), за сценарий отвечает Хироси Сэко («Летнее время», «Спригган»).

В предстоящем аниме адаптируют лишь первую часть манги; новые главы второй публикуют каждый вторник на сайте Shonen Jump+.

Фото: MAPPA
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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