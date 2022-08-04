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Киноафиша Новости Мужчина попадает на зловещую свиную ферму в трейлере черной комедии «Визг»

Мужчина попадает на зловещую свиную ферму в трейлере черной комедии «Визг»

4 августа 2022 13:59
Мужчина попадает на зловещую свиную ферму в трейлере черной комедии «Визг»

Фильм оценят поклонники Гильермо дель Торо, «Черного зеркала» и «Одиссеи» Гомера.

Портал ScreenRant поделился эксклюзивным трейлером латвийской черной комедии «Визг», ранее известной как «Странствия Сэма». Фильм позиционируют как мрачную притчу, вдохновленную «Одиссеей» Гомера. Картина наверняка понравится поклонникам творчества Гильермо дель Торо, а также ироничного тона «Черного зеркала».

В центре сюжета этой причудливой истории окажется мужчина по имени Сэм (Кевин Янссенс), потерявшийся в дебрях у отдаленной восточноевропейской деревни. Как во всякой сказке, приключения главного героя начинаются на опушке мрачного леса, где он встречает дочку свиновода по имени Кирке Кирке (Лаура Силиня). С обманчивым радушием женщина заманивает Сэма в свой дом, но впоследствии протагониста заковывают в цепи и превращают в подневольного рабочего на свиной ферме. Оказавшись в патовой ситуации без какой-либо поддержки и знания языка, Сэму необходимо как можно скорее совершить побег, но сделать это совсем непросто.

Поставил картину Айк Карапетян («Люди там», «Первенец») по сценарию, написанному вместе с Александром Родионовым («Море волнуется раз», «Презумпция виновности»). В остальной актерский состав вошли Айгарс Вилимс, Юрис Барткевич, Нормундс Гристинс и Гунтис Пилсумс.

В Северной Америке картина выйдет 19 августа.

Фото: ScreenRant
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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