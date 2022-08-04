Мужчина попадает на зловещую свиную ферму в трейлере черной комедии «Визг»

Портал ScreenRant поделился эксклюзивным трейлером латвийской черной комедии «Визг», ранее известной как «Странствия Сэма». Фильм позиционируют как мрачную притчу, вдохновленную «Одиссеей» Гомера. Картина наверняка понравится поклонникам творчества Гильермо дель Торо, а также ироничного тона «Черного зеркала».

В центре сюжета этой причудливой истории окажется мужчина по имени Сэм (Кевин Янссенс), потерявшийся в дебрях у отдаленной восточноевропейской деревни. Как во всякой сказке, приключения главного героя начинаются на опушке мрачного леса, где он встречает дочку свиновода по имени Кирке Кирке (Лаура Силиня). С обманчивым радушием женщина заманивает Сэма в свой дом, но впоследствии протагониста заковывают в цепи и превращают в подневольного рабочего на свиной ферме. Оказавшись в патовой ситуации без какой-либо поддержки и знания языка, Сэму необходимо как можно скорее совершить побег, но сделать это совсем непросто.

Поставил картину Айк Карапетян («Люди там», «Первенец») по сценарию, написанному вместе с Александром Родионовым («Море волнуется раз», «Презумпция виновности»). В остальной актерский состав вошли Айгарс Вилимс, Юрис Барткевич, Нормундс Гристинс и Гунтис Пилсумс.

В Северной Америке картина выйдет 19 августа.