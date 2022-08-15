«Черная птица» с Тэроном Эджертоном: какие реальные события легли в основу мини-сериала

Мини-сериал «Черная птица» по праву считается одной из наиболее ярких новинок этого лета и заслуга в этом не только крепкой творческой команды во главе с шоураннером Деннисом Лихейном, но и захватывающих реальных событий, на которых основано шоу. Шестисерийная тюремная драма Apple TV+ вдохновлена уникальной истории поимки убежденного маньяка-одиночки, произошедшей более двух десятилетий назад. Но насколько сериал близок к тому, что произошло на самом деле?

Какие события легли в основу?

Сюжет основан на мемуарах Джеймса Кина, воплощенного в шоу Тэроном Эджертоном. Книга получила говорящее название «Вместе с дьяволом: Падший герой, серийный убийца и опасная сделка для искупления». Центральный персонаж — сын бывшего коррумпированного полицейского по прозвищу Большой Джима (Рэй Лиотта). У молодого человека были буквально все карты для успеха: блестящий ум, выдающиеся спортивные данные и природное обаяние, однако он выбрал криминальную дорогу, связанную с продажей наркотиков и хранением оружия, что очень скоро привело его к десятилетнему сроку в тюрьме. Там он и получил второй шанс.

В 1998 году прокурор, приговоривший Кина, предложил ему исключительную возможность полного снятия всех обвинений при условии, что он пойдет на крайне рискованную сделку. Суть была такова: Джеймса переводят в спрингфилдскую тюрьму особо строгого режима, куда помещают самых жестоких и отъявленных маньяков. В этом неблагополучном месте Кину необходимо было втереться в доверие к серийному убийце Ларри Холлу (Пол Уолтер Хаузер) и выудить из него информацию об убийстве девочки-подростка Джессики Роуч.

Дело в том, что Холл постоянно водил следователей за нос, то признаваясь в убийстве, то все отрицая. Кроме признания, полученного детективом с помощью хитрости, никаких серьезных улик против Холла у следователей не было, поэтому на суде его должны были освободить. Задача Кина состояла в том, чтобы в кротчайшие сроки добыть всю необходимую информацию, чтобы Холл не сумел избежать наказания.

Как все было на самом деле?

Если действие сериала охватывает примерно месяц, в реальности процесс был немного длительнее, однако в целом «Черная птица» — довольно точная экранизация, включающая массу мельчайших деталей. Кину удалось настолько втереться в доверие к Холлу, что тот раскрыл ему не только злодеяние, совершенное над ребенком, но и поведал о многих других совершенных убийствах. Убежденный псих-одиночка даже нарисовал карту, где он захоронил останки. Когда ситуация накалилась, у Кина произошла стычка с маньяком, из-за чего первого посадили в карцер, а карта в итоге загадочным образом исчезла. Кину все-таки удалось запомнить примерное расположение, но это ни к чему не привело. Впрочем, предоставленная агентам ФБР информация о Холле помогла доказать его виновность по крайней мере в одном убийстве — его приговорили к пожизненному заключению за похищение, которое привело к смерти Джессики Роуч. Причастность Холла к остальным пятнадцати смертям доказать так и не удалось, но благодаря Кину он теперь никогда не выйдет на свободу.

Что сейчас с прототипами главных героев?

Ларри Холлу уже 59 лет, он отбывает наказание в Батнере, Северная Каролина. За годы в тюремной камере он сознавался и в других убийствах, но позже отказывался от каждого признания. Для всех остается загадкой истинное число его жертв. По оценкам агентов, от его рук могло погибнуть до 40 женщин. Кин же после освобождения сумел провести пять лет с умирающим отцом, наладить жизнь и написать мемуары, положенные в основу шоу. Время от времени благодаря своему бесценному опыту он даже выступал консультантам ФБР по делам серийных убийц.