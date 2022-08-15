Стало известно, когда выйдет «Кунг-фу Панда 4»

Интервал с триквелом составит восемь лет.

Четвертая часть «Кунг-фу Панды» официально находится в разработке и уже обрела конкретную дату релиза. По данным Variety, студия Universal Pictures выпустит продолжение в кинотеатры 8 марта 2024 года, спустя восемь лет после премьеры триквела.

В анимационной франшизе рассказывается об удивительных приключениях неуклюжего и вечно голодного толстячка По, ставшего легендарным Воином дракона. На протяжении всей трилогии при поддержке верных друзей протагонист преодолевает различные преграды и проходит путь самопознания.

На данный момент никакой информации о творческом составе будущего мультика пока нет, но можно предположить, что к озвучке титульного персонажа вернется Джек Блэк. Среди других звездных лиц в оригинальной трилогии от сценаристов Джонатана Айбела и Гленна Бергера участвовали Дастин Хоффман, Анджелина Джоли, Джеки Чан, Сет Роген, Иэн МакШейн, Люси Лью, Гари Олдман, Дэвид Кросс, Джеймс Хун, Мишель Йео, Брайан Крэнстон, Дж.К. Симмонс, Кейт Хадсон и покойный Майкл Кларк Дункан.

Оригинальная «Кунг-фу Панда» (2008) собрала в мировом прокате $631,7 млн, появившийся спустя три года сиквел заработал $665,6 млн, тогда как бокс-офис третьей части оказался заметно меньше предшествующих — $521,1 млн.

В середине прошлого месяца на сервисе Netflix выпустили одиннадцатисерийный анимационный спин-офф «Кунг-фу Панда: Рыцарь дракона», в озвучке которого вместе с Блэком участвовала Рита Ора.