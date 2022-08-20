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Киноафиша Новости Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег

20 августа 2022 15:32
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег

А вы знали, что у нас есть свои Райан Гослинг, Колин Фаррелл и Николь Кидман?

Нет, у вас не двоится в глазах, — просто эти звезды как две капли воды похожи друг на друга. Собрали для вас несколько пар двойников из мира отечественного и зарубежного кино, сходства между которыми видны невооруженным глазом.

Данила Якушев и Райан Гослинг

Русые волосы, тонкие черты лица, форма бороды — мужественные Якушев и Гослинг почти зеркально отражают друг друга. Якушев играет главную роль в сериале Филин , который продлили на второй сезон, и радует зрителей своим появлением во многих других проектах. А запоминающиеся роли знаменитого голливудского красавца отнюдь не ограничиваются Дневником памяти и Ла-Ла Лендом. Например, недавно на Нетфликсе вышел боевик Серый человек с его участием. Оба актера — Якушев и Гослинг — обладают не только атлетическим телосложением, но и большим драматическим талантом.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Данила Якушев и Райан Гослинг

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид — почти ровесницы. Первая всего лишь на год старше второй. Звезда Стиляг, Свадьбы по обмену и На крючке! влюбила в себя красивыми голубыми глазами, чувственными губами и золотистыми локонами. Прямо как Аманда Сейфрид, которая прославилась благодаря Дрянным девчонкам, появилась в третьем сезоне Твин Пикса Дэвида Линча, сыграла в Манке Дэвида Финчера и снялась во многих других интересных проектах.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид

Петр Федоров и Колин Фаррелл

Густые брови и пронзительный взгляд карих глаз, а также мужественная борода — удивительное сходство между актерами заметно сразу. Федорова еще в начале карьеры стали сравнивать с его голливудским коллегой по цеху. А роли в Дуэлянте, Ледоколе и военных драмах сделали российского актера звездой и любимцем женской половины. Кстати, он тоже не боится экспериментов с разными образами. Как и Фаррелл, который сыграл забавного Тренера в Джентльменах и хладнокровного кардиохирурга в притче Убийство священного оленя.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Петр Федоров и Колин Фаррелл

Оксана Акиньшина и Кэри Маллиган

Мягкие черты лица, бледная кожа, немного кукольный взгляд и ямочки на щеках — две блондинки — Акиньшина и Маллиган, кажется, выглядят как сестры. Еще одна актриса из Стиляг, которая сыграла также в The Телки и Беспринципных, в кадре действительно напоминает звезду Великого Гэтсби и Девушки, подающей надежды.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Оксана Акиньшина и Кэри Маллиган

Артем Ткаченко и Эдриан Броуди

Вытянутая форма лица и длинный нос делают актеров похожими друг на друга как две капли воды. В отличие от Броуди, который уже успел исполнить яркие роли в четырех фильмах Уэса Андерсона, у Ткаченко еще все впереди. Харизматичная внешность и талант российского актера уже полюбились зрителю и кинематографическому сообществу после работ в сериалах The Телки и Клиника счастья .

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Артем Ткаченко и Эдриан Броуди

Лукерья Ильяшенко и Дженнифер Лоуренс

Звезда Сладкой жизни и Happy End очень напоминает Дженнифер Лоуренс, прославившуюся благодаря главной роли в саге Голодные игры. У молодых актрис действительно один типаж, и у каждой из них на счету по несколько выдающихся работ в крутых проектах. Пухлые губы, правильный овал лица и чарующий взгляд — эти и другие черты помогают Ильяшенко и Лоуренс играть обольстительных героинь.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Лукерья Ильяшенко и Дженнифер Лоуренс

Макар Запорожский и Йен Сомерхолдер

Главные роли Макара еще впереди, но смазливый актер уже сыграл в Молодежке, Методе и Триггере. Его внешность напомнила зрителям Йена Сомерхолдера, который стал известным благодаря роли в сериале Дневники вампира. Густые темные брови и квадратная форма лица — на некоторых снимках актеры и правда похожи друг на друга.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Макар Запорожский и Йен Сомерхолдер

Светлана Устинова и Клаудия Шиффер

Светлана Устинова связала свою жизнь с актерской деятельностью и уже успела сняться в популярных Триггере, Купи меня, Методе 2 и многих других проектах. Но и Клаудия Шиффер, которая прославилась благодаря модельной карьере, тоже не пренебрегла миром кино. Она появилась на больших экранах в образе Кэрол из Реальной любви и выступила исполнительным продюсером Рокетмена и фильмов из серии Kingsman. Острые скулы и голубые глаза — две блондинки с модельной внешностью невероятно похожи друг на друга.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Светлана Устинова и Клаудия Шиффер

Анна Михайловская и Лейтон Мистер

Две кареглазые девушки похожи не только пухлыми губками и аккуратным носиком. В обеих актрисах идеально сочетается нимфеточное лицо и взрослая привлекательность. Кроме того, каждая из них прославилась в 21 год, играя стервозных лидерш небольшой женской коалиции в подростковых сериалах. Анна — в проекте Барвиха, а Лейтон в — Сплетнице.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Анна Михайловская и Лейтон Мистер

Ян Цапник и Джереми Реннер

Если бы Ян Цапник появился в Мстителях вместо Джереми Реннера в роли Соколиного глаза, вряд ли кто-то бы заметил подмену. Серьезность во взгляде, схожая форма лица и тонкие губы с опущенными уголками — актеры выглядят как братья. Правда, Цапник, который сыграл главную роль в сериале Последний министр , чаще предстает перед зрителемобразах вороватых чиновников или обычных простаков. В отличие от Джереми, который прославился, напротив, благодаря героической роли Клинта Бартона.

Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
Ян Цапник и Джереми Реннер

Фото: Legion-Media
Ольга Корф
Ольга Корф
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