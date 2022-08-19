Сергей Светлаков работает над комедийным сериалом «Дело о пропавшей деревне»

Онлайн-кинотеатр IVI подписал контракт со студией Сергея Светлакова Sverdlovsk для создания комедийного сериала «Дело о пропавшей деревне», который будет снят в формате документального расследования.

По сюжету, московская журналистка Татьяна Блок была уволена с телевидения, после чего начала вести свой видеоблог в интернете. На глаза девушке попадается невероятная история: в деревне Верхние Броды внезапно пропали все 20 жителей. Блок надеется, что именно подобная сенсация поможет ей вернуться на ТВ. Она отправляется в соседнюю деревню Нижние Броды, чтобы разобраться в ситуации.

Сценарий написали Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант»). Режиссером выступит Андрей Шавкеро («Елки 5», «Старые шишки»). Роли в сериале исполнят Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

По словам создателей, съемки пройдут в настоящей деревне Тверской области. Основной конфликт будет построен на несоответствии городских привычек Блок и нравов провинциальной России. Деревня в сериале будет показана не только пугающим, но одновременно сказочным и волшебным местом. Премьера состоится эксклюзивно на IVI в 2023 году.