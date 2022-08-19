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Киноафиша Новости Энтони Хопкинс запускает NFT-коллекцию, вдохновленную его лучшими ролями в кино

Энтони Хопкинс запускает NFT-коллекцию, вдохновленную его лучшими ролями в кино

19 августа 2022 13:16
Энтони Хопкинс запускает NFT-коллекцию, вдохновленную его лучшими ролями в кино

Рыцарь Британской империи отправляется в метавселенную.

Оскароносный актер Энтони Хопкинс стал партнером стартапа творческой студии Web3 под названием Orange Comet. Хопкинс запускает свою первую серию NFT, получившую название Eternal Collection.

«NFT — это чистый холст для создания искусства в новом формате», — сказал Хопкинс.

По словам 84-летнего артиста, метавселенная «предлагает невероятную возможность общаться с аудиторией совершенно по-другому. Я, вероятно, самый возрастной человек в сообществе NFT и в социальных сетях, что доказывает, что все возможно в любом возрасте».

Цифровые предметы коллекционирования Eternal Collection предназначены для «концептуализации» 10 различных персонажей, которых Хопкинс воплотил на протяжении своей кинокарьеры, включая Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят» и Одина в трех фильмах «Тор» от Marvel.

Хопкинс стал художником в 2005 году благодаря персональной выставке, организованной Harte International Galleries, на которой были представлены его абстрактные работы. Проект NFT начался, когда Margam Fine Art, занимающаяся продвижением изобразительного искусства Хопкинса, обратилась к Orange Comet с просьбой перенести его работы в мир NFT.

«Эти отношения — превосходный симбиоз технологий и искусства от одного из лучших актеров и художников наших дней», — сказал Дэйв Брум, генеральный директор Orange Comet.

NFT Хопкинса появятся в середине сентября на OpenSea, ведущем рынке NFT. Часть выручки от продаж будет передана в благотворительный фонд, основанным Хопкинсом и его женой.

Фото: Orange Comet
Юрий Липский
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