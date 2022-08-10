Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах

Мрачная и даже порой жутковатая история о двух подростках была основана на одноименном комиксе Чарльза Форсмана. Ранние эпизоды «Конца ***го мира» оставляли впечатление невразумительного набора из киноклише, самым очевидным из которых был «Бонни и Клайд»: парень с девушкой оказываются в бегах после того, как их роуд-трип омрачился внезапным убийством.

Однако где-то к середине первого сезона сериал обратился в живое повествование о подростковом недоумении от окружающего мира и попытках найти себя. Джеймс (Алекс Лоутер) хотя и заделывается в серийного убийцу, в действительности ищет выход для накопившейся внутри боли, а его спутница Алисса (Джессика Барден) носит маску циника, когда на самом деле нуждается в заботе близких. В конечном счете «Конец ***го мира» очень нестандартно напоминает о том, что в поисках самого лучшего в жизни порой приходится пробраться через горы грязи.

Конец ***го мира

«Жизнь Адель» – это тот редкий, если не единственный случай, когда игровое кино, в основе которого лежит графический роман, получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Автором одноименного произведения является Жюли Маро, однако для режиссера и сценариста картины Абделатифа Кешиша их роман оказался вторичен. Изначально идея для «Жизни Адель» была иной: Кешиш планировал снимать историю о преподавательнице французского, о том, как она пытается совмещать личную жизнь со своей карьерой. Однако спустя несколько лет он случайно наткнулся на графический роман Маро и переиначил сценарий, объединив свою историю о преподавательнице и сюжет Маро о влюбленных друг в друга молодых женщинах.

Жизнь Адель

«Из ада» – это лишь одна из нескольких известных экранизаций графических романов Алана Мура. Он же в свое время написал ««V» значит Вендетта» и «Хранителей». Мур начинал свою карьеру в качестве бунтаря от мира комиксов, но позже он привлек внимание куда более конвенциональных DC Comics, на которых впоследствии работал и даже создал для них героя Джона Константина.

Графический роман «Из ада» о Джеке-потрошителе многие считают едва ли не шедевром Мура. Возможно, потому он и стал одной из первых экранизаций произведений автора. Однако фильму была уготована печальная судьба: критики оценили кино довольно низко, окрестив его посредственным, а сам Мур оказался недоволен образом его главного героя – детектива Фреда Эбберлайна. «Джонни Депп счел нужным изобразить своего персонажа лакающим абсент завсегдатаем опиумных курилен с прической, за которую в полиции Лондона 1888 года офицеры его бы попросту избили».

Из ада

Издательство Dark Horse Comics подарило миру массу комиксов, которые впоследствии были успешно экранизированы: например «Академия «Амбрелла», «300 спартанцев» и «Город грехов». Благодаря им же появился «Засланец из космоса» – комедийный sci-fi-детектив о пришельце, который был прислан на Землю с задачей уничтожить ее население, но вскоре проникся к людям и усомнился в целесообразности своей миссии. Оригинальная история подверглась некоторым изменениям, но иначе и не бывает. За львиную долю успеха «Засланца из космоса» ответственен исполнитель главной роли Алан Тьюдик, который просто превосходен во всем, что связано с физической комедией. Местами сериал бывает перегружен, но в чувстве юмора ему точно не откажешь.

Засланец из космоса

Основой для «Американского великолепия» послужил одноименный автобиографический комикс Харви Пикара о его жизни в родном Кливленде. Героями Пикара были он сам, его друзья и близкие, но у комиксов, публиковавшихся с 1976 по 2008 год, не было как такового единого сюжета – это были скорее небольшие зарисовки о незначительных событиях, свидетелями которых бывал Пикар.

Так как в некотором смысле экранизации «Американского великолепия» предстояло быть адаптацией адаптации, режиссеры Роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман подобрали для нее довольно своеобразный формат: это в равной степени художественный и документальный фильм. В «Американском великолепии» есть как интервью с реальными Харви Пикаром и его женой Джойс Брабнер, так и постановочные эпизоды, в которых роль автора комикса сыграл Пол Джаматти. Вдобавок к этому в фильме даже есть анимированные рисунки из первоисточника. Такое разнообразие, казалось бы, может навредить фильму, сделав его слишком сложным для восприятия, но нет: в 2004 году «Американское великолепие» было номинировано на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Американское великолепие

Название этого сериала – абсолютная ложь. Но только на первый взгляд. В основу «Хэппи» лег одноименный комикс Гранта Моррисона о бывшем копе Нике Саксе (Кристофер Мелони), который подрабатывает наемным убийцей, а на досуге хлещет алкоголь и не гнушается наркотиков. Пережив сердечный приступ, он начинает общаться с единорогом по имени Хэппи (Пэттон Освальт), которого видит только он, – тот убеждает Сакса отправиться спасать девочку по имени Хэйли, которую похитил Санта-Клаус. Да, «Хэппи» – это очень своеобразная рождественская сказка с насилием, секс-культами и одним воображаемым улыбчивым единорогом. Этот сериал было бы справедливо назвать воплощением хаоса, но на самом деле в его дикости и беспросветном мраке есть определенный шарм. Оттого и очень печально, что в свое время «Хэппи» остался почти без внимания, а после второго сезона и вовсе был отменен, несмотря на массу положительных отзывов.