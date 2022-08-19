Аарон Пол: 10 интересных фактов о звезде «Во все тяжкие» и «Мира Дикого Запада»

Роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие» кардинально изменила жизнь Аарона Пола. Выбравшись из нищеты, он стал одним из самых обсуждаемых актеров Голливуда. Вашему вниманию подборка любопытных фактов из жизни и карьеры актера.

1. Пол попал в заголовки газет сразу с рождения. Дело в том, что актер родился за 3 недели до запланированной даты. Его матери пришлось рожать на полу ванной комнаты под наблюдением медбрата скорой помощи. Конечно, местные газеты не могли пропустить такое событие.

2. Еще учась в школе, Пол решил, что будет актером. Помимо учебы, он играл в школьных спектаклях, не пропустив ни одного, а также занимался подработкой в разных местах. Это позволило ему скопить 6000 долларов, чтобы переехать в Лос-Анджелес.

3. К моменту прослушивания на роль в «Во все тяжкие» Пол уже 10 лет пытался получить главную роль в каком-нибудь проекте, он был на мели и устал от кинобизнеса. К счастью, актер исполнил маленькую роль в «Секретных материалах», над которыми создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган какое-то время работал в качестве сценариста. Это помогло растопить лед между ними.

4. Первое прослушивание на роль Джесси Пинкмана прошло ужасно. Актеру даже пришлось извиняться, потому что он сам понимал, как все плохо. Позже Гиллиган отвел его в сторону, дал пару советов и предложил попробовать еще раз попозже. После вторых проб Пол ждал ответа две недели. Поскольку никто не хотел брать Пола на эту роль, Гиллигану пришлось убеждать в пригодности актера всю команду сериала.

5. Джесси Пинкман должен был умереть еще в первом сезоне, но создатели увидели, как улучшилась игра актера, посмотрели на реакцию зрителей и решили оставить персонажа.

6. Когда «Во все тяжкие» стал хитом, Пол был настолько благодарен, что не только не прятался от фанатов, стоящих под его окнами, а регулярно выходил к ним, чтобы сфотографироваться.

7. Пол настолько сблизился с исполнителем роли Хайзенберга Брайаном Крэнстоном, что попросил того стать крестным отцом своего ребенка. Конечно, Крэнстон согласился.

8. В 2019 году пара актеров запустила собственный алкогольный бренд Dos Hombres («Два товарища»). Сейчас под данным брендом выходит мескаль — традиционный крепкий мексиканский напиток похожий на текилу.

9. Пол очень любит гитарную музыку. Например, он близко дружит с Джоном Мэйером и участниками группы Foster the People. Свою будущую жену он встретил на фестивале Coachella.

10. Некоторое время Пол жил с двумя белыми питонами по имени Зеппелин и Флойд. Актеру пришлось расстаться с любимыми питомцами после того, как он узнал, что взрослые питоны должны есть кроликов, а не мышей.