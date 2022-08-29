Эзра Миллер встретился с руководством Warner Bros Discovery, чтобы обсудить будущее «Флэша»

Как сообщает авторитетный ресурс The Hollywood Reporter, в прошедшую среду Эзра Миллер вместе со своим агентом встретился с боссами Warner Bros. Discovery. Актер еще раз принес извинения и подтвердил свои намерения продолжать лечение. Напомним, за последние годы Миллер неоднократно попадал в криминальную хронику, фигурируя в подозрительных ситуациях и совершая мелкие преступления.

Студия Warner Bros. оказалась в центре внимания из-за внезапного массового сокращения контента — был отменен уже готовый фильм «Бэтгёрл», стоивший $90 млн, а также ряд других проектов стрим-сервиса HBO Max. В этой связи последовали перестановки в графике релизов. В свете этих событий для Warner Bros Discovery и Миллера будет взаимовыгодно как можно скорее решить, как быть фильмом «Флэш», главной звездой которого является актер.

Миллер вместе с агентом Скоттом Мецгером встретился с двумя новыми руководителями студии Майклом Де Лукой и Пэм Абди. Они наметили план, согласно которому фильм все-таки выйдет 23 июня 2023 года. Эта встреча, вероятно, должна была развеять опасения, что Warner Bros. Discovery может поставить крест и на «Флэше».

Хотя Миллер уже принес публичные извинения за свое поведение, он использовал эту встречу, чтобы в частном порядке попросить прощения за выставление компании в негативном свете. Warner Bros. оказалась в щекотливой ситуации, поскольку выяснилось, что Миллер продолжал сниматься во «Флэше» даже после того, как ему были предъявлены обвинения.