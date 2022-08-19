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Киноафиша Новости «Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона»

«Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона»

19 августа 2022 09:40
«Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона»

Знакомство с первыми Таргариенами Вестероса состоится 21 августа.

Премьера «Дома Дракона» все ближе, так что канал HBO продолжает рекламную кампанию шоу. За два дня до старта появился финальный трейлер приквела «Игры престолов», включающий в себя знакомую музыкальную тему, массу новых кадров и безоговорочно гнетущую атмосферу неминуемой войны.

Стоящий почти $200 миллионов десятисерийный фэнтезийный эпос по роману Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» будет представлять собой сагу, действие которой разворачивается за две сотни лет до событий флагманского шоу от Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. В центре сюжета – семья Таргариенов, успешно обосновавшаяся в Черноводном заливе и захватившая власть над Вестеросом.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами сериала выступают Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Игра престолов»), который также заявлен в качестве одного из режиссеров. В основной актерский ансамбль входят Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Пэдди Консидайн, Рис Иванс, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Милли Олкок, Стив Туссэн, Ив Бест, Грэм Мактавиш и Джефферсон Холл.

Дворцовые перевороты, войны, убийства, предательства и борьба за Железный трон начнутся уже послезавтра, 21 августа.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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