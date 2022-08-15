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Киноафиша Новости Вышел первый трейлер костюмированного сериала «Опасные связи»

Вышел первый трейлер костюмированного сериала «Опасные связи»

15 августа 2022 11:02
Вышел первый трейлер костюмированного сериала «Опасные связи»

Шоу представляет собой предысторию главных героев одноименного романа Шодерло де Лакло.

Кабельный канал Starz презентовал тизерный трейлер многосерийного приквела «Опасных связей». В представленном ролике бегло продемонстрировали первый взгляд на костюмированный сериал и огласили официальную дату премьеры — эпизоды начнут выходить в эфир с 6 ноября.

В оригинальном романе Шодерло де Лакло речь идет о любовниках маркизе Камилле де Мертей (Элис Энглерт) и виконте Паскале де Вальмоне (Николас Дентон), искусно манипулирующих окружающими благодаря природному дару соблазнения. В предстоящем шоу поведают их предыстории, начиная с момента зарождения страстного союза накануне французской революции XVIII века. Благополучие пары, стремящейся как можно дальше убежать от своего прошлого и исправить его ошибки, будет завесить не только от их уникальных умений обольщать богатых парижских аристократов, но еще и друг от друга.

В остальной актерский состав проекта вошли Кэрис ван Хаутен, Лесли Мэнвилл, Козар Али, Люси Коху, Майкл МакЭлхаттон, Клэр Хиггинс, Палома Фэйт, Хаким Кае-Казим, Фисайо Акинаде и Мария Фридман. В качестве исполнительного продюсера и шоураннера заявлена Харриет Уорнер («Расскажи мне свои секреты», «Алиенист»).

Ранее история успешно была адаптирована в одноименном фильме Стивена Фрирза 1988 года, в вышедшем спустя год «Вальмоне» Милоша Формана и в «Жестоких играх» (1999).

Фото: Starz
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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