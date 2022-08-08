Сериал «Песочный человек» будет продлен на второй сезон

Создатели «Песочного человека» были настолько уверены в огромном успехе своего продукта, что заранее приступили к работе над продолжением. Об этом факте в преддверии премьеры амбициозного сериала Netflix рассказал в беседе с порталом Den of Geek исполнительный продюсер экранизации культового комикса Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь»), до этого безуспешно пытавшийся перенести на экраны графические истории Нила Геймана уже более двух десятилетий.

«В каком-то смысле теперь все значительно проще, потом что мы уже познакомили аудиторию с основными идеями шоу — мы показали какое влияние жизнь во сне оказывает на мир бодрствования. Заложив эту основу, теперь мы можем отталкиваться от нее, развивая остальные интересные темы. Это напоминает джаз, где вы можете играться с различными вариациями. В продолжении мы еще чуточку сильнее расправим крылья».

Несмотря на тот факт, что сценарий следующего кинотома уже потихоньку пишется, стриминговый сервис пока не делал никаких официальных анонсов, но учитывая огромный ажиотаж вокруг сериала и в большинстве своем восторженную критику, шансы на продление весьма велики.

Все десять эпизодов темного фэнтези о приключения Короля снов доступны на Netflix с 5 августа.