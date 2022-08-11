Эмбер Мидфандер: где еще можно увидеть актрису, сыгравшую главную роль в «Добыче»

Приквел «Хищника» под названием «Добыча» вышел на Disney+ и с первых же дней покорил не только фанатов франшизы, но также критиков и новых зрителей. Во многом фильм обязан своим успехом молодой звезде Эмбер Мидфандер. Конечно, теперь всем интересно, где еще можно увидеть эту актрису.

1. «Розуэлл, Нью-Мексико» (2019-2022)

Мидфандер снялась в нескольких сериалах, причем играла она не только эпизодические роли, но и ведущие. Так, в «Розуэлл, Нью Мексико» актриса играет умершую сестру главной героини. Она рисует, пишет стихи, играет на гитаре и танцует. Но это не все ее умения. После воскрешения Роза получает суперспособности и играет важную роль в сюжете сериала.

2. «Легион» (2017-2019)

В сериале «Легион», который является спин-оффом «Людей Икс» про сына Чарльза Ксавьера, Мидфандер сыграла Керри Лаудермилк. Это вторая личность мутанта, способного буквально разделять себя на два эго: мужчину и молодую девушку. Мужчина — ученый, рассудительный и спокойный. Девушка же в этой паре отвечает за драки и защиту их обоих. Отличная подготовка к «Добыче».

3. «Ледяной драйв» (2021)

Мидфандер появилась в эпизодической роли в боевике «Заступник» (2020) с Лиамом Нисоном. Когда актеры встретились на площадке в следующий раз, молодая актриса уже была членом основного каста. «Ледяной драйв» рассказывает о дальнобойщиках, пытающихся пробиться через опасную заснеженную территорию, чтобы спасти заваленных шахтеров. Мидфандер сыграла одного из водителей.

4. «Любой ценой» (2016)

Ещё раньше Мидфандер сыграла небольшую, но яркую роль в неовестерне «Любой ценой». В картине сыграли Джефф Бриджес, Крис Пайн и Бен Форстер. Фильм был номинирован на четыре «Оскара».

5. «Колесо» (2021)

В 2021 году Мидфандер снялась в серьезной инди-драме «Колесо». Кроме того, она выступила одним из продюсеров этого проекта. Фильм рассказывает о сложных отношениях молодой пары. Критики высоко оценили не только сценарий и режиссёрскую работу, но и игру Мидфандер.

Пока в планах Мидфандер новых проектов нет, но можно не сомневаться, что успех «Добычи» открыл для девушки новые двери в Голливуде. Не исключено, что мы наблюдаем восхождение новой звезды.