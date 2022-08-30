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Киноафиша Новости Дэниэл Рэдклифф покоряет эстраду в трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»

Дэниэл Рэдклифф покоряет эстраду в трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»

30 августа 2022 10:52
Дэниэл Рэдклифф покоряет эстраду в трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»

В ролике показывают бурные взаимоотношения певца с Мадонной.

На официальном YouTube-канале видеосервиса Roku появился дебютный трейлер комедийного байопика «Странный: История Эла Янковича», в котором Дэниэл Рэдклифф сыграл одноименного музыканта-пародиста. Как обещают создатели, зрителей ждет «нерассказанная правдивая история» о взлете и творческой деятельности артиста, где также найдется место освящению его бурных личных отношений с певицей Мадонной в исполнении Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»). Янкович — пятикратный обладатель премии «Грэмми» и самый продаваемый комедийный исполнитель всех времен.

За сценарий и режиссуру отвечает Эрик Аппель («Силиконовая долина», «Сын Зорна»); в разработке драматургии также принимал непосредственное участие и сам Янкович. Вместе со звездой фильмов про Гарри Поттера в актерский состав вошли Рэйн Уилсон, Джулианна Николсон, Тоби Хасс, Томас Леннон, Кинта Брансон, Джеймс Роджерс, Спенсер Трит Кларк, Эри Дэвис, Дот-Мари Джонс, Палома Рабинов, Дэвид Блум и Джек Блэк.

Мировая премьера ленты пройдет в начале сентября в рамках 47-го международного кинофестиваля в Торонто. На стриминге биографическая комедия выйдет 4 ноября эксклюзивно на цифровой платформе Roku.

Фото: Roku
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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