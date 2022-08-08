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Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон опубликовал сцену после титров из мультфильма «Суперпитомцы»

Дуэйн Джонсон опубликовал сцену после титров из мультфильма «Суперпитомцы»

8 августа 2022 13:17
Дуэйн Джонсон опубликовал сцену после титров из мультфильма «Суперпитомцы»

Актер исполнил давнюю мечту фанатов DC.

Как и положено настоящему шоумену, Дуэйн Джонсон продолжает подогревать интерес к потенциальной встрече Черного Адама и Супермена, но пока в фильмах этого событийного момента не произошло, в анимации долгожданный кроссовер уже состоялся. В соцсетях актер опубликовал сцену после титров из свежего мультика «Суперпитомцы». В представленном ролике Черный Адам появляется вместе со своим псом Анубисом.

В представленной сцене Человек из стали в озвучке Джона Красински играется в парке со своим верным четвероногим приятелем Крипто (Джонсон), но внезапно к ним присоединяются Черный Адам и его не менее мрачный питомец, которого также озвучивает Джонсон.

Таким образом, Скала убил сразу несколько зайцев: прорекламировал «Суперпитомцев» и «Черного Адама», порадовал поклонников и сделал намек на сиквел «Суперпитомцев». С последним, правда, могут возникнуть проблемы, учитывая крайне разочаровывающую кассу «Суперпитомцев» — за две недели в мировом прокате $90-миллиный мультик заработал всего $83,4 млн (из них $45,1 млн в США).

Как бы то ни было, фанатов больше волнует не анимационная версия Черного Адама, а его эффектные кинематографические приключения, которые начнутся уже с 21 октября.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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