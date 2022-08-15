Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех

Кинопрокатная компания ARNA MEDIA и радио «Дача» покажут мультфильм «Гостья из космоса» на день раньше официальной премьеры. 10 счастливчиков успеют урвать билеты на показ в Киноклубе Киноафиши.

После развода родителей 11-летний Аллан вместе с отцом вынуждены переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.