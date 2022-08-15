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Киноафиша Новости Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех

Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех

15 августа 2022 19:59
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех

Места ограничены!

Кинопрокатная компания ARNA MEDIA и радио «Дача» покажут мультфильм «Гостья из космоса» на день раньше официальной премьеры. 10 счастливчиков успеют урвать билеты на показ в Киноклубе Киноафиши.

После развода родителей 11-летний Аллан вместе с отцом вынуждены переехать в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

Показ состоится: 24 августа в 19:00 в киноцентре «Великан парк». В широкий прокат мультфильм выйдет 25 августа.

Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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