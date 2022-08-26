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«Капкан на судью»: сюжет сериала и актерский состав

26 августа 2022 14:18
«Капкан на судью»: сюжет сериала и актерский состав

Трагические события заставляют главного героя вспомнить свои старые ошибки.

В середине июля на сервисе KION состоялась премьера отечественного сериала «Капкан на судью». Центральный персонаж — судья Нестеров, известном своей безупречной репутацией. Он не берет взяток, тщательно изучает доказательства дел и судит преступников по закону.

Отмечая свой 55-й день рождения, Нестеров обнаруживает, что его дочь пропала. Есть все основания полагать, что ее похитили. За поиски подростка берется лучший следователь полиции Забелин. Во время расследования выясняется, что похитители хотят наказать Нестерова за его прошлые ошибки. От того, получится ли у судьи признаться и исправить свои грехи, зависит жизнь его дочери.

Главную роль исполнил Александр Домогаров — легенда русского кино и телевидения, прославившийся благодаря сериалу «Бандитский Петербург». Его жену играет Виктория Толстоганова, которая недавно появлялась в фильме «Казнь», а также сериалах «Чики» и «Медиатор».

Дочь судьи Аню сыграла Ангелина Загребина. Ее можно увидеть в сериалах «Полет» и «Водоворот». Роль следователя исполнил Александр Горбатов. Ярче всего он запомнился как Майор Гром в одноименной короткометражке 2017 года, а также сериалах «Полет» и «Анна Каренина».

Фото: KION
Юрий Липский
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