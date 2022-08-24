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Киноафиша Новости Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы

Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы

24 августа 2022 15:54
Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы

В этом месяце у звезды вышел триллер «Двойной агент».

В этом месяце состоялась премьера шпионского триллера «Двойной агент», где отметилась Джемма Артертон. В этой связи вспоминаем лучшие роли британской актрисы.

«King’s Man: Начало» (2021)

Провалившийся в прокате приквел популярной дилогии Мэттью Вона, в котором рассказывается о зарождении шпионской организации стильных агентов-джентльменов. Джемма сыграла Полли, помощницу героя Рэйфа Файнса и по совместительству няню персонажа Харриса Дикинсона.

«Новая эра Z» (2016)

Напряженный британский хоррор про эпидемию зомби-вируса, основанный на романе Майка Кэри. Единственной надеждой человечества становится второе поколение инфицированных, а именно — дети. Артертон воплотила самоотверженного доктора Колдуэлл, пытающуюся найти вакцину.

«Другая Бовари» (2014)

Комедия с тонким юмором, в которой рассказывается про очаровательную девушку Джемму, переехавшую с супругом на юг Франции. Там она привлекает внимание местного пекаря. Жизнь Джеммы очень напоминает ему сюжет всемирно известного романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», но героиня, к сожалению, не знакома с классикой, что в итоге оборачивается трагически.

«Византия» (2012)

Холодная драма Нила Джордана, в которой режиссер «Интервью с вампиром» возвращается к теме вуржалаков. В центре сюжета — женщины-кровопийцы, выдающие себя за сестер.

«Охотники на ведьм» (2012)

Занимательная голливудская попытка переосмыслить сказку о Гензеле и Гретель. Режиссер Томми Виркола превратил героев братьев Гримм в профессиональных борцов с нечистой силой. Главные роли сыграли Джереми Реннер и, соответственно, Артертон.

«Неотразимая Тамара» (2010)

Удачная экранизация остроумного комикса от режиссера Стивена Фрирза. В центре сюжета — женщина, вернувшаяся в родной провинциальный городок спустя много лет. За прошедший период она очень сильно изменилась в лучшую сторону. В фильме в сатирической форме демонстрируют ее бурные взаимоотношения с местными мужчинами и последствия такого образа жизни.

«Принц Персии: Пески времени» (2010)

Дорогостоящий блокбастер Disney по мотивам одноименной игровой франшизы о головокружительных приключениях принца Дастана в исполнении Джейка Джилленхола. Спродюсированная Джерри Брукхаймером картина Майка Ньюэлла должна была заложить основу для новой киносерии уровня «Пиратов Карибского моря», но кассовые сборы не позволили. Артертон сыграла ведущую женскую роль.

«Исчезновение Элис Крид» (2009)

Напряженный триллер о похищении молодой женщины. Злоумышленники привязывают героиню к кровати и насильно удерживают, после чего между ними и жертвой начинается напряженная психологическая дуэль.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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