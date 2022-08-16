Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли

Некоторые до сих пор с содроганием вспоминают о том, как издевались над своим организмом для того, чтобы блистать на экране.

Американскую кинозвезду Сиенну Миллер ни у кого язык не повернется называть полной – она всегда была стройной и подтянутой. Однако актриса призналась, что сталкивалась с давлением со стороны постановщиков в связи с весом. Продюсерам показалось, что Сиенне следует немного похудеть, чтобы убедительно воплотить образ Эди Седжвик в байопике «Фабричная девчонка» (в российском прокате – «Я соблазнила Энди Уорхола»). Однажды Миллер хотела полакомиться в перерыве между съемками, но режиссер Джордж Хикенлупер насильно вырвал у нее из рук мучное. Но Сиенна смогла защитить себя.

Она сказала: «Если я должна работать так усердно, как вы хотите, я не смогу сниматься голодной».

Сиенна Миллер в фильме «Я соблазнила Энди Уорхола»

Джейсон Сигел часто появляется на экране в образе простого паренька «с нашего двора». Наибольшую популярность актер приобрел после участия в съемках комедийного сериала «Как я встретил вашу маму». Сигел всегда имел крупные формы, но и рост у него так-то гулливерский – 1 метр 93 сантиметра. В 2011 году Сигел должен был воплотить образ возлюбленного героини Эмили Блант в «Немножко женаты». Во время телешоу Дэвида Леттермана Джейсон сообщил, какие условия поставили перед ним продюсеры. Актеру буквально приказали избавиться не меньше чем от 15 килограммов. Иначе, мол, вряд ли можно поверить, что Вайолет влюбится в такого, как Том. Актер вынужден был заниматься спортом по 2 раза в день вместе с тренером, который следил и за режимом питания Сигела.

Джейсон Сигел в фильме «Немножко женаты»

Сложно представить более хрупкую и субтильную девушку, чем Энн. Она была такой всегда, поэтому после того, как Хэтэуэй избавилась еще от 11 килограммов, все были просто шокированы. Создавалось впечатление, что актриса чем-то больна. Такие усилия требовались для того, чтобы убедительно воплотить на экране образ изголодавшейся Фантины в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные». Хэтэуэй отметила, что это была даже не диета, а самая настоящая голодовка. Звезда упомянула, что за 3 недели до съемок она избавилась от 4 килограммов, а на протяжении двух недель практически ничего не ела. Этот актерский подвиг был отмечен «Оскаром».

Энн Хэтэуэй в «Отверженных»

Нелегко поверить, что австралийская актриса Марго Робби, дерзко покорившая Голливуд, а после и весь мир, в начале своего творческого пути постоянно слышала подколки относительно ее лишнего веса. Прежде чем купаться в лучах славы после съемок в блокбастерах «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд самоубийц», актрисе пришлось избавиться от 9 килограммов, дабы, как говорили ей режиссеры, «вписаться в рамки». Актриса призналась, что занималась спортом и морила себя голодом по принуждению. Марго отметила, что больше никогда не будет так поступать. Когда постановщики «Тарзан. Легенда» заикнулись о том, что актрисе следует сбросить вес, Робби ответила:

Джейн родилась в девятнадцатом веке, поэтому быть девушкой «в теле» более правдоподобно.

Марго Робби в фильме «Фокус»

Для того чтобы получить главную роль в «Черном лебеде», Натали не только научилась танцевать, но и сбросила целых 9 килограммов. Это немало, учитывая тот факт, что актриса и так всегда была стройной. Она стала есть микроскопическими дозами и весь год каждый день оттачивала свое мастерство балерины у станка. Портман вспоминает об этом с содроганием. По словам актрисы, она едва не сошла с ума из-за морального и физического истощения, поэтому никому не советует экспериментировать над своей внешностью столь же радикальным способом.

Натали Портман в образе стройного и изящного черного лебедя

Соперница Натали Портман в картине «Черный лебедь» тоже обязана была довести свой вес до отметки 43 килограмма. Самой актрисе ее анорексичная фигура не казалась сексуальной: Мила и так всегда думала, что она непривлекательна из-за отсутствия форм. Сразу же после завершения сьемочного процесса Кунис набрала привычный вес. Она всегда говорила, что анорексичная худоба прекрасно смотрится только на экране и на снимках, в жизни в «коже да костях» нет ничего красивого.

Мила Кунис в «Черном лебеде»

Взглянув на подтянутого актера, непросто поверить, что он с раннего возраста всегда был полноват. Снимки Криса до заключения контракта с Marvel могут шокировать его поклонников. Актер любил вредную пищу и вел малоподвижный образ жизни. Это, конечно, выдавал жирок на его теле. Когда Крис получил роль в «Стражах Галактики», продюсеры поставили перед ним условие: избавиться от 30 килограммов лишнего веса. Крис и раньше сбрасывал вес перед съемками. В связи с этим у него даже начались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Роль во франшизе Marvel оказалась для актера стимулом, чтобы постоянно держать себя в форме и не возвращаться к вредным привычкам.