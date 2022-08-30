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Киноафиша Новости Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири

Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири

30 августа 2022 16:40
Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири

Также появился первый официальный кадр.

Недавно в Италии стартовали съемки независимой драмы «Долгожданный рассвет» (Finalmente L’alba), главные роли в которой сыграют Лили Джеймс, Джо Кири, Уиллем Дефо, Рэйчел Сеннотт и дебютантка Ребекка Антоначи. В честь запуска производства режиссер и сценарист Саверио Костанцо («Голодные сердца») поделился подробностями о сюжете и первым кадром с героиней Джеймс.

Действие развернется в Риме в 1950-х годах. Фильм будет посвящен нескольким актерам, оказавшимся в бурном круговороте событий одной ужасной ночи, которая навсегда меняет их жизни.

Главная героиня — неопытная, но многообещающая итальянская артистка (Антоначи), отправившаяся на прослушивание в киностудию, где проходят съемки крупного американского фильма. В личной жизни она переживает непростой период. Она обручена с мужчиной, которого не любит, но из-за его высокого положения ей приходится согласиться на замужество, поскольку на этом настаивает ее семья. Во время длительных кинопроб девушка всем сердцем втягивается в притягательный мир голливудского кино.

Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири

Второй ключевой персонаж — Жозефина Эсперанто (Джеймс). Ее характеризуют как женственную, соблазнительную и трагичную актрису, которой приходится наступить на горло своей истинной натуре ради карьеры. Третий герой — актер по имени Шон Локвуд (Кири). Ему предстоит переживать постоянные трансформации и неуверенность в себе. Судьбы персонажей сплетутся воедино, что обернется печальной развязкой — на это намекает режиссер.

Также Костанцо заявил, что героиня Антоначи вдохновлена Вильмой Монтези — это молодая итальянская фотомодель, ставшей жертвой зверского убийства, которое так и не было раскрыто.

Фото: Eduardo Castaldo/Courtesy Fremantle
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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