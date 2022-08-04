Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великий «Юнайтед»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сценарии сериала «Чужой» уже готовы

Сценарии сериала «Чужой» уже готовы

4 августа 2022 13:27
Сценарии сериала «Чужой» уже готовы

Глава FX огласил, когда стартуют съемки.

Анонсированный еще в декабре 2020 года сериал в рамках вселенной «Чужого» по-прежнему жив и здоров. Более того, проект активно двигается к стадии реализации. Во время летнего пресс-тура TCA глава кабельного канала FX Networks Джон Ландграф сообщил, что креативный руководитель проекта Ной Хоули уже полностью закончил сценарии всех эпизодов, но съемочный процесс масштабного шоу запустят лишь в следующем году. Вероятно, задержка связана с крупными подготовительными работами и занятостью шоураннера пятым сезоном «Фарго», производство которого начнется уже этой осенью.

Действие многосерийной футуристической драмы развернется в недалеком будущем, а само повествование будет происходить на Земле. Создатели обещают вобрать в проект все лучше из франшизы: уникальную удушающую атмосферу оригинального фильма Ридли Скотта и первоклассный экшен сиквела, снятого Джеймсом Кэмероном. С помощью смены локации и приземленного подхода к материалу, в котором попытаются раскрыть тему классового неравенства, Хоули надеется внести в культовую киносерию необходимую свежесть.

Исполнительным продюсером «Чужого» выступает Ридли Скотт. Информации об актерском составе пока нет, но у команды еще достаточно времени, чтобы с этим разобраться.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? 7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года? Читать далее 4 августа 2022
Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели Читать далее 3 августа 2022
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия 5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия Читать далее 1 августа 2022
Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство» Читать далее 29 июля 2022
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно 7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно Читать далее 2 августа 2022
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить 7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить Читать далее 30 июля 2022
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой 7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой Читать далее 31 июля 2022
Ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет Читать далее 3 августа 2022
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Читать далее 1 августа 2022
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Читать далее 4 августа 2022
Related video