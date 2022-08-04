Сценарии сериала «Чужой» уже готовы

Анонсированный еще в декабре 2020 года сериал в рамках вселенной «Чужого» по-прежнему жив и здоров. Более того, проект активно двигается к стадии реализации. Во время летнего пресс-тура TCA глава кабельного канала FX Networks Джон Ландграф сообщил, что креативный руководитель проекта Ной Хоули уже полностью закончил сценарии всех эпизодов, но съемочный процесс масштабного шоу запустят лишь в следующем году. Вероятно, задержка связана с крупными подготовительными работами и занятостью шоураннера пятым сезоном «Фарго», производство которого начнется уже этой осенью.

Действие многосерийной футуристической драмы развернется в недалеком будущем, а само повествование будет происходить на Земле. Создатели обещают вобрать в проект все лучше из франшизы: уникальную удушающую атмосферу оригинального фильма Ридли Скотта и первоклассный экшен сиквела, снятого Джеймсом Кэмероном. С помощью смены локации и приземленного подхода к материалу, в котором попытаются раскрыть тему классового неравенства, Хоули надеется внести в культовую киносерию необходимую свежесть.

Исполнительным продюсером «Чужого» выступает Ридли Скотт. Информации об актерском составе пока нет, но у команды еще достаточно времени, чтобы с этим разобраться.