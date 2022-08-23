Изабель Фурман: где еще снималась звезда хорроров «Дитя тьмы»

В середине этого месяца состоялась премьера приквела хоррора «Дитя тьмы», главную роль в котором вновь сыграла Изабель Фурман. В свете этого вспоминаем другие примечательные фильмы 25-летней актрисы.

«Клаустрофобы 2: Лига выживших» (2021)

Прямое продолжение мистического триллера Адама Робитела о смертельно опасных квестах. Во второй части ловушки стали еще опасней и сложнее, а шансы на выживание свелись к нулю.

«Мания» (2021)

В центре сюжета — молодая студентка (Фурман), одержимая желанием быть первой во всех начинания. Девушка записывается в университетскую команду по гребле. В дальнейшем ей приходится пройти суровое испытание на физическую и психологическую выносливость.

«Пленка» (2020)

Вдохновленная реальной историей драма о молодой актрисе (Фурман) в начале творческого пути. Переполненной надеждами главной героине приходится столкнуться с обратной стороной киноиндустрии.

«Дикая природа Джеймса» (2014)

Глубокомысленная фестивальная драма о юноше в исполнении Коди Смита-Макфи, сбегающего от городской суеты в первобытную местность, чтобы стать отшельником. Помимо Фурман в лете также снялись Вирджиния Мэдсен и Дэнни ДеВито.

«Голодные игры» (2012)

Снятая Гэри Россом первая часть сверхпопулярных экранизаций Сьюзен Коллинз о бесстрашной Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), которой приходится участвовать в смертельных состязаниях. Фурман в этой истории воплотила Мирту Джонс, другую участницу Голодных игр.