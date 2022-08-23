Изабель Фурман: где еще снималась звезда хорроров «Дитя тьмы»
Приквел «Дитя тьмы: Первая жетва» уже вышел в прокат.
В середине этого месяца состоялась премьера приквела хоррора «Дитя тьмы», главную роль в котором вновь сыграла Изабель Фурман. В свете этого вспоминаем другие примечательные фильмы 25-летней актрисы.
«Клаустрофобы 2: Лига выживших» (2021)
Прямое продолжение мистического триллера Адама Робитела о смертельно опасных квестах. Во второй части ловушки стали еще опасней и сложнее, а шансы на выживание свелись к нулю.
«Мания» (2021)
В центре сюжета — молодая студентка (Фурман), одержимая желанием быть первой во всех начинания. Девушка записывается в университетскую команду по гребле. В дальнейшем ей приходится пройти суровое испытание на физическую и психологическую выносливость.
«Пленка» (2020)
Вдохновленная реальной историей драма о молодой актрисе (Фурман) в начале творческого пути. Переполненной надеждами главной героине приходится столкнуться с обратной стороной киноиндустрии.
«Дикая природа Джеймса» (2014)
Глубокомысленная фестивальная драма о юноше в исполнении Коди Смита-Макфи, сбегающего от городской суеты в первобытную местность, чтобы стать отшельником. Помимо Фурман в лете также снялись Вирджиния Мэдсен и Дэнни ДеВито.
«Голодные игры» (2012)
Снятая Гэри Россом первая часть сверхпопулярных экранизаций Сьюзен Коллинз о бесстрашной Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс), которой приходится участвовать в смертельных состязаниях. Фурман в этой истории воплотила Мирту Джонс, другую участницу Голодных игр.