Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Топ Гана: Мэверик» с Томом Крузом

Авиационный боевик «Топ Ган: Мэверик» получил официальную дату цифрового релиза — в уютных домашних условия насладиться головокружительными приключениями непревзойденного летчика-аса Пита Митчелла можно будет уже с 23 августа. Что касается премьеры на носителях, то ее придется подождать значительно дольше — в формате 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD блокбастер с Томом Крузом появится только 1 ноября. В дополнительные материалы обещают включить не менее 110 минут эксклюзивного бонусного контента — от видеороликов с подготовки к съемкам, где актеры терпят перегрузки на истребителях, до записи саундтрека Леди Гаги.

В ностальгическом сиквеле от режиссера Джозефа Косински («Обливион») расширяющий границы возможного бесстрашный летчик-испытатель по прозвищу Мэверик (Круз) вынужден готовить выпускников академии «Топ Ган» для уникальной специальной миссии. В числе его подопечных оказывается лейтенант Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер), возмужавший сын покойного Гуся (Энтони Эдвардс). Под покровительством старого знакомого Айсмэна (Вэл Килмер) и строгим надзором вице-адмирала Бо Симпсона (Джон Хэмм) главный герой должен будет победить призраков прошлого, иначе глубинные страхи рискуют всплыть в рамках поставленной задачи и отразиться на тех, кому предстоит отправиться на вылет.

Продюсерский проект Джерри Брукхаймера уже заработал в прокате почти $1,4 млрд (в США $676 млн).