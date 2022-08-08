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Киноафиша Новости Дэйв Батиста снимется в фильме Netflix «Спущенные с привязи»

Дэйв Батиста снимется в фильме Netflix «Спущенные с привязи»

8 августа 2022 11:49
Дэйв Батиста снимется в фильме Netflix «Спущенные с привязи»

В картине расскажут про полицейского и его пса.

Звезда «Армии мертвецов» Дэйв Батиста продолжит сотрудничество с потоковым сервисом Netflix. По информации портала Deadline, актер договорился насчет главной роли в полицейской экшен-комедии под названием «Спущенные с привязи» (Unleashed).

В центре сюжета окажется офицер, обожающий своего четвероногого напарника Бумера, способного благодаря чуткому обонянию раскрывать преступление любой сложности. Но однажды случается непредвиденное — пес трагически погибает на службе. Страж порядка оказывается в депрессии, попутно дав клятву никогда больше не заводить собаку, однако очень скоро к нему в напарники определяют пса Зевса.

Оригинальный сценарий написали братья Брайан и Джим Кехо, ответственные за сюжет взрослой комедии «Секса не будет!!!» и грядущего безымянного фильма о теннисе с Ребел Уилсон. Постановкой займется создатель «Ты водишь!» Джефф Томсич, а Батиста выступит в числе продюсеров ленты. Конкретные сроки производства еще не озвучили.

В числе ближайших проектов актера заявлен сиквел детектива «Достать ножи», чья мировая премьера состоится в рамках грядущего кинофестиваля в Торонто, и рождественский спецвыпуск «Стражей Галактики», который подведет сюжет к выходящему в мае триквелу Джеймса Ганна. После Дэйв появится в мистическом триллере М. Найта Шьямалана «Стук в хижине». Сейчас исполнитель снимается во второй части «Дюны» Дени Вильнёва.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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