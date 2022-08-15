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Киноафиша Новости Карл Урбан готов сняться в сиквеле «Судьи Дредда»

Карл Урбан готов сняться в сиквеле «Судьи Дредда»

15 августа 2022 12:22
Карл Урбан готов сняться в сиквеле «Судьи Дредда»

Актер также не против, если роль сыграет кто-то другой.

Вот уже десять лет Карлу Урбану приходится отвечать на вопросы о гипотетическом сиквеле «Судьи Дредда» и каждый раз актер выражает полную готовность. Недавняя встреча звезды «Пацанов» с изданием GQ не стала исключением из этого правила. Правда, в этот раз Урбан признался, что хоть он без колебаний вернулся бы к образу Дредда, он также не против, если бы данной чести удостоится кто-то другой. Как преданный поклонник комикса-первоисточника, он просто хочет, чтобы вселенная Джона Вагнера процветала:

«Разумеется, мне бы хотелось вернуться к этому персонажу. За последние годы Джон Вагнер и другие авторы написали целую уйму нового материала. Особенно мне нравятся истории про Судью Смерть. Откровенно говоря, меня не особо беспокоит, выпадет ли мне возможность еще раз воплотить Дредда или же эта роль достанется другому актеру. Я бы просто хотел увидеть экранизации данных сюжетов. Будет просто замечательно, если кому-то удастся обзавестись правами на этот материал».

«Судья Дредд» Пита Трэвиса, снятый по сценарию Алекса Гарленда, хоть и понравился критикам и зрителям, но с треском провалился в прокате. Вскоре, однако, фантастический боевик с Урбаном обрел культовый статус. Несколько лет назад в разработку был запущен сериал «Судья Дредд: Мега-Сити 1», хотя в прессе о нем новой информации давно нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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