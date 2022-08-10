Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»

Любимый персонаж «Стражей Галактики», весь лексикон которого состоит из короткой фразы «Я есть Грут», обзавелся собственным анимационным сериалом, который вышел на платформе Disney+. Рассказываем, каким он получился и стоит ли его смотреть.

О чем сериал?

В финале первого фильма о Стражах Галактики древоподобный гуманоид Грут пожертвовал собой, чтобы спасти друзей. Но у героев остался саженец, заботливо помещенный енотом Ракетой в белый цветочный горшок. В сцене после титров этот отросток превращался в малыша Грута, радостно пляшущего прямо в горшочке на радость зрителям. Где-то здесь и стартует сериал. Его события, очевидно, разворачиваются между первой и второй частью «Стражей». Маленький Грут (его по-прежнему озвучивает Вин Дизель) пока не умеет ходить и все еще находится в горшке, но его корни становятся шире и крепче, и в свою импровизированную «колыбель» он уже помещается с большим трудом.

Собственно, сюжет сериала укладывается в короткую формулу «ребенок познает мир»: Грут делает первые шаги, осознает бренность всего сущего, знакомится со странными обитателями других планет и экспериментирует со взрывными устройствами. При этом до увлеченного видеоиграми подростка, которого мы видели в «Войне бесконечности», главный герой за пять коротких серий дорасти не успевает.

Первый сезон «Я есть Грут» – это только детство, без отрочества и юности.

Я есть Грут

Связан ли «Грут» сюжетно с другими проектами Marvel?

Как ни странно, нет. Общий курс Marvel, конечно, направлен на дальнейшее тесное сращивание фильмов и сериалов. Без просмотра шести эпизодов «Локи» трудно разобраться в устройстве мультивселенной, по которой теперь путешествуют супергерои, а вторая часть «Доктора Стрэнджа» начинается с событий, которыми закончился сериал «Ванда/Вижн». Но «Я есть Грут» – исключение из этого правила. Это чистый фан-сервис, набор необязательных анимационных скетчей с одним-единственным действующим лицом. Сюжеты серий не раскрывают никаких тайн, не отсылают к другим фильмам MCU и не служат завязкой третьих «Стражей Галактики». Каждый эпизод длится не больше четырех минут, то есть весь сезон можно осилить минут за двадцать – приятное разнообразие для тех, кому сериалы регулярно мешают выполнять восьмичасовую норму здорового сна.

Я есть Грут

Так это что, сериал для детей?

Не совсем. Эпизоды «Я есть Грут», пожалуй, можно сравнить с короткометражками студии Pixar, которые обычно демонстрируются перед их полнометражными фильмами. Несмотря на скромный формат, сюжет каждой серии воспроизводит классическую трехактную структуру. Он содержит завязку, конфронтацию и развязку; он смешит, пугает и умиляет одновременно. Однако детского здесь мало. Авторы сериала не стремятся преподать зрителю урок или научить его чему-то хорошему. Если тут и есть какие-то советы, то исключительно вредные. В каждом эпизоде малыш Грут демонстрирует свою небезобидность, что в сочетании с деструктивным поведением и отсутствием морали (деревце не различает добра и зла) приводит к жутковатым последствиям.

Юмор в сериале в основном черный, хотя и не макабрический.

Здесь также есть отличные мета-шутки. В одном из эпизодов, например, Грут, подобно Гулливеру, открывает для себя мир существ, которые меньше него самого, и случайно чуть не уничтожает эту крохотную цивилизацию: «комплекс бога» – все-таки ужасная вещь, Танос может подтвердить. А когда смотришь серию о целебных грязевых ваннах, превращающих древесную лысину героя в пышную зеленую шевелюру, невольно вспоминаешь о голом черепе Вина Дизеля.

Я есть Грут

Мнение «Киноафиши»

«Я есть Грут» – отличный проект для тех, кому сцены после титров в фильмах Marvel всегда казались слишком короткими, а сериалы – слишком длинными.

Его также стоит посмотреть тем, кто до сих пор не может забыть танец древообразного малыша из первых «Стражей Галактики» (да, здесь в одной из серий Грут тоже танцует, и еще как!).

Но с таким же успехом эти неполные полчаса можно потратить и на что-то более полезное. Ничего нового об уже знакомых героях сериал не сообщает. А лучший его эпизод – пятый, финальный, в котором наконец-то появляется енот Ракета, экранный папа и воспитатель Грута. Его присутствие в кадре мгновенно напоминает, что «Стражи Галактики» – это, вообще-то, история о неконвенциональной семье, в которой совершенно разные по виду и происхождению персонажи учатся любить и понимать друг друга. В сериале они как будто оставили своего общего ребенка одного на целых двадцать минут. Вроде бы ненадолго, но даже за это время малыш успел натворить дел. Скорее бы уж родители вернулись.