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Киноафиша Новости Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»

Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»

10 августа 2022 17:46
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»

Любимый персонаж «Стражей Галактики», весь лексикон которого состоит из короткой фразы «Я есть Грут», обзавелся собственным анимационным сериалом, который вышел на платформе Disney+. Рассказываем, каким он получился и стоит ли его смотреть.

О чем сериал?

В финале первого фильма о Стражах Галактики древоподобный гуманоид Грут пожертвовал собой, чтобы спасти друзей. Но у героев остался саженец, заботливо помещенный енотом Ракетой в белый цветочный горшок. В сцене после титров этот отросток превращался в малыша Грута, радостно пляшущего прямо в горшочке на радость зрителям. Где-то здесь и стартует сериал. Его события, очевидно, разворачиваются между первой и второй частью «Стражей». Маленький Грут (его по-прежнему озвучивает Вин Дизель) пока не умеет ходить и все еще находится в горшке, но его корни становятся шире и крепче, и в свою импровизированную «колыбель» он уже помещается с большим трудом.

Собственно, сюжет сериала укладывается в короткую формулу «ребенок познает мир»: Грут делает первые шаги, осознает бренность всего сущего, знакомится со странными обитателями других планет и экспериментирует со взрывными устройствами. При этом до увлеченного видеоиграми подростка, которого мы видели в «Войне бесконечности», главный герой за пять коротких серий дорасти не успевает.

Первый сезон «Я есть Грут» – это только детство, без отрочества и юности.

Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Я есть Грут

Связан ли «Грут» сюжетно с другими проектами Marvel?

Как ни странно, нет. Общий курс Marvel, конечно, направлен на дальнейшее тесное сращивание фильмов и сериалов. Без просмотра шести эпизодов «Локи» трудно разобраться в устройстве мультивселенной, по которой теперь путешествуют супергерои, а вторая часть «Доктора Стрэнджа» начинается с событий, которыми закончился сериал «Ванда/Вижн». Но «Я есть Грут» – исключение из этого правила. Это чистый фан-сервис, набор необязательных анимационных скетчей с одним-единственным действующим лицом. Сюжеты серий не раскрывают никаких тайн, не отсылают к другим фильмам MCU и не служат завязкой третьих «Стражей Галактики». Каждый эпизод длится не больше четырех минут, то есть весь сезон можно осилить минут за двадцать – приятное разнообразие для тех, кому сериалы регулярно мешают выполнять восьмичасовую норму здорового сна.

Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Я есть Грут

Так это что, сериал для детей?

Не совсем. Эпизоды «Я есть Грут», пожалуй, можно сравнить с короткометражками студии Pixar, которые обычно демонстрируются перед их полнометражными фильмами. Несмотря на скромный формат, сюжет каждой серии воспроизводит классическую трехактную структуру. Он содержит завязку, конфронтацию и развязку; он смешит, пугает и умиляет одновременно. Однако детского здесь мало. Авторы сериала не стремятся преподать зрителю урок или научить его чему-то хорошему. Если тут и есть какие-то советы, то исключительно вредные. В каждом эпизоде малыш Грут демонстрирует свою небезобидность, что в сочетании с деструктивным поведением и отсутствием морали (деревце не различает добра и зла) приводит к жутковатым последствиям.

Юмор в сериале в основном черный, хотя и не макабрический.

Здесь также есть отличные мета-шутки. В одном из эпизодов, например, Грут, подобно Гулливеру, открывает для себя мир существ, которые меньше него самого, и случайно чуть не уничтожает эту крохотную цивилизацию: «комплекс бога» – все-таки ужасная вещь, Танос может подтвердить. А когда смотришь серию о целебных грязевых ваннах, превращающих древесную лысину героя в пышную зеленую шевелюру, невольно вспоминаешь о голом черепе Вина Дизеля.

Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Я есть Грут

Мнение «Киноафиши»

«Я есть Грут» – отличный проект для тех, кому сцены после титров в фильмах Marvel всегда казались слишком короткими, а сериалы – слишком длинными.

Его также стоит посмотреть тем, кто до сих пор не может забыть танец древообразного малыша из первых «Стражей Галактики» (да, здесь в одной из серий Грут тоже танцует, и еще как!).

Но с таким же успехом эти неполные полчаса можно потратить и на что-то более полезное. Ничего нового об уже знакомых героях сериал не сообщает. А лучший его эпизод – пятый, финальный, в котором наконец-то появляется енот Ракета, экранный папа и воспитатель Грута. Его присутствие в кадре мгновенно напоминает, что «Стражи Галактики» – это, вообще-то, история о неконвенциональной семье, в которой совершенно разные по виду и происхождению персонажи учатся любить и понимать друг друга. В сериале они как будто оставили своего общего ребенка одного на целых двадцать минут. Вроде бы ненадолго, но даже за это время малыш успел натворить дел. Скорее бы уж родители вернулись.

Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Я есть Грут

Ксения Реутова
Ксения Реутова
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