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Киноафиша Новости Рэйчел Вайс: 10 интересных фактов об актрисе

Рэйчел Вайс: 10 интересных фактов об актрисе

11 августа 2022 13:03
Рэйчел Вайс: 10 интересных фактов об актрисе

Звезда «Мумии» и «Черной Вдовы» уже не одно десятилетие остается одной из ведущих голливудских артисток.

Рэйчел Вайс — поистине многогранная актриса. Она проявила себя и в блокбастерах, и в авторских лентах, и на сцене театра, и на подиуме. Представляем вашему вниманию подборку интересных фактов о жизни и карьере этой выдающейся исполнительницы.

1. Отец Рэйчел – изобретатель, а мать – психотерапевт. Оба они – евреи, бежавшие в Англию от нацизма.

2. Начала работать моделью уже в 14 лет. Первую роль в кино исполнила в 22 года.

3. Вайс, по ее словам, была плохой ученицей, но вовремя увлеклась английской литературой и стала бакалавром Кембриджа.

4. После того, как Рэйчел сыграла Миранду Фокс в драме Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», ее прозвали «английской розой».

5. В сценах из «Мумии», где героиня Вайс облеплена крысами и саранчой, использовались реальные животные и насекомые, а не компьютерная графика.

6. Отказалась исполнять роль в триквеле «Мумии», потому что ей не понравился сценарий.

7. Чтобы вжиться в свой образ в фильме «Константин», Вайс несколько раз посещала морг.

8. В этом же фильме, когда нам показывают труп сестры-близнеца ее героини, Вайс нет в кадре. Для этих сцен была создана копия Рэйчел в полную величину.

9. Была помолвлена с Дарреном Аронофски. У них есть ребенок. В этот период снялась в фильме жениха «Фонтан».

10. На данный момент замужем за Дэниэлом Крэйгом. Они поженились в 2011 году на тайной церемонии, где было всего 4 гостя. Двое из них – дочь Крэйга и сын Вайс.

В скором времени мы сможем увидеть Вайс в роли Элизабет Тейлор в картине «Особые отношения». Фильма расскажет о том, как Тейлор стала активисткой и одной из первых знаменитостей, начавших обращать внимание общественности на эпидемию ВИЧ в 1980-х.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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